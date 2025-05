BPIFrance, Pluxee, Lydia recrutent dans le marketing

Bpifrance recrute un Responsable Sectoriel Numérique – dominante Technologies IA au sein de sa Direction de l’Expertise Innovation. Cette fonction stratégique vise à évaluer et accompagner les projets IA et cybersécurité portés par des startups et PME innovantes, tout en contribuant à la structuration de l’action nationale de Bpifrance dans ces domaines. Le poste s’inscrit au croisement de l’analyse technologique, de l’expertise marché et du financement de l’innovation.

Pluxee recherche son ou sa Directeur·trice Marketing et Communication pour piloter la stratégie de visibilité et d’engagement de sa marque en France. Sous la responsabilité directe de la Directrice Générale France, le poste combine communication externe, marketing digital, conduite du changement et animation interne. Un rôle de gouvernance clé dans la transformation d’un leader mondial des avantages aux salariés.

Lydia Solutions recrute un·e Head of Marketing pour piloter la stratégie d’acquisition, de marque et de marketing produit dans le cadre du lancement de sa nouvelle application bancaire, Sumeria. Placé·e sous la direction de Cyril Chiche, CEO, ce poste structurant vise à bâtir une organisation marketing agile, orientée data et croissance, au service d’une expérience bancaire repensée pour les usages quotidiens.