BSA Air vs Levée de fonds classique : Le duel des financements pour propulser votre startup

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un mécanisme de financement qui a récemment gagné en popularité : le BSA Air.

Pour mieux comprendre les avantages et les inconvénients du BSA Air par rapport à une levée de fonds classique, je vais m’appuyer sur des exemples concrets et des études de cas.

Le BSA Air, le nouveau venu dans le financement des startups

Vous avez sûrement entendu parler du BSA Air, ce nouveau mécanisme de financement qui a conquis les entrepreneurs et investisseurs en quête de simplicité et de flexibilité. Mais est-il vraiment adapté à votre situation ? Et si oui, comment l’utiliser à bon escient ?

Pour illustrer le sujet, prenons l’exemple de la startup française GaspachoTech, spécialisée dans le développement d’applications mobiles pour la restauration. La société a démarré avec un capital initial de 100 000 € et a rapidement séduit ses premiers clients. Néanmoins, pour accélérer sa croissance, GaspachoTech avait besoin de financement.

Levée de fonds classique ou BSA Air : le dilemme

Comme toute startup, GaspachoTech avait plusieurs options pour lever des fonds. Le choix s’est porté sur la levée de fonds classique ou le BSA Air. Après avoir pesé les avantages et les inconvénients de chaque option, les fondateurs ont opté pour le BSA Air.

Étude de cas : le BSA Air de GaspachoTech

GaspachoTech a donc lancé un BSA Air d’un montant de 500 000 €. Les investisseurs, majoritairement des Business Angels, ont acheté des BSA Air qui pourront être convertis en actions lors d’un futur tour de table ou à l’atteinte d’une date butoir. Les paramètres de conversion ont été définis comme suit :

Valorisations cap et floor : 2,5 millions € et 1,5 million € respectivement Taux de décote : 20% Date butoir : 3 ans après la signature du contrat

Les raisons du choix du BSA Air

GaspachoTech a choisi le BSA Air pour plusieurs raisons :

La rapidité d’apport des liquidités La flexibilité du mécanisme Les coûts réduits

De plus, le BSA Air a permis à GaspachoTech de fixer une valorisation future, ce qui a donné aux fondateurs et aux investisseurs une meilleure visibilité sur la dilution potentielle.

Le BSA Air en pratique : un succès pour GaspachoTech

Deux ans après la mise en place du BSA Air, GaspachoTech a réalisé une levée de fonds classique de 3 millions € à une valorisation de 6 millions €. Les investisseurs ayant souscrit au BSA Air ont pu convertir leurs BSA Air en actions en bénéficiant d’un taux de décote de 20%. Cette opération a permis aux investisseurs de sécuriser une plus-value significative et d’accroître leur participation dans la société.

Le BSA Air a également été bénéfique pour les fondateurs de GaspachoTech, qui ont pu préserver une part plus importante de leur capital lors de la levée de fonds classique. Ils ont pu conserver un contrôle plus étroit sur la gouvernance de l’entreprise et ont bénéficié d’une meilleure flexibilité dans la gestion de leur croissance.

Leçons tirées et recommandations

En analysant le succès du BSA Air de GaspachoTech, voici quelques leçons et recommandations pour les entrepreneurs et les investisseurs :

Le BSA Air peut être une option intéressante pour les startups en phase d’amorçage ou lors d’un bridge, entre deux levées de fonds, mais il convient d’évaluer attentivement les avantages et les inconvénients de chaque option de financement. La définition des paramètres de conversion (valorisations cap et floor, taux de décote et date butoir) est cruciale. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la récompense du risque pris par les investisseurs et la préservation du capital pour les fondateurs. La gouvernance est un aspect important à considérer lors de la mise en place d’un BSA Air. Les investisseurs plus expérimentés peuvent préférer une levée de fonds classique pour avoir un meilleur contrôle sur la gestion de l’entreprise. La gestion de la table de capitalisation est primordiale pour éviter les erreurs et les complications lors des futurs tours de financement. L’utilisation d’une plateforme de gestion simplifiée, telle que SeedLegals, peut faciliter grandement cette tâche.

En conclusion, le BSA Air est un mécanisme de financement flexible et simple à mettre en place, qui peut convenir à certaines startups en fonction de leur stade de développement et de leur stratégie de financement. Toutefois, il est essentiel d’avoir une discussion transparente avec les futurs investisseurs et de bien peser les avantages et les inconvénients de chaque option.

Dans mon expérience en tant qu’expert en entrepreneuriat, j’ai vu des startups réussir grâce à des levées de fonds classiques et d’autres grâce au BSA Air. La clé du succès réside dans la compréhension des enjeux et la capacité à s’adapter aux différentes situations rencontrées tout au long de la croissance de l’entreprise.