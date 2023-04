Le Venture Debt : le trésor caché pour financer les startups européennes

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Chers lecteurs, passionnés d’entrepreneuriat et de finance, je vous propose aujourd’hui un voyage au cœur d’une alternative méconnue mais prometteuse pour le financement des startups européennes : le Venture Debt. Je vous invite à découvrir pourquoi le Venture Debt mérite d’être considéré comme une source précieuse pour financer les startups.

Qu’est-ce que le Venture Debt ?

Avant de plonger dans les méandres du Venture Debt, il convient de définir ce qu’est cette forme de financement. Le Venture Debt est un prêt à moyen terme accordé aux startups en phase de croissance rapide, souvent soutenues par des investisseurs en capital-risque (VC). Contrairement au financement en VC, qui requiert la cession d’une partie du capital de l’entreprise en échange d’un investissement, le Venture Debt permet d’obtenir des fonds sans diluer significativement le capital des fondateurs et actionnaires.

Les acteurs du Venture Debt

Le marché du Venture Debt est dominé par trois types d’acteurs :

Les acteurs spécialisés : Ce sont les pionniers qui ont démocratisé l’activité de Venture Debt, notamment aux États-Unis, avec des firmes telles que Triple Point Capital, Square One Bank et Hercules Capital. En Europe, des acteurs comme Kreos Capital, Columbia Lake Partners et Finstock Capital ont également commencé à se faire un nom. En France, on trouve des acteurs comme Rainmakers, Wormser & Frères, Walliance Première et IVO Capital Partners. Les acteurs institutionnels : Il s’agit principalement des banques d’investissement qui financent des startups. L’une des plus connues en Europe est Barclays. Les acteurs gouvernementaux : L’Europe se distingue par son rôle actif dans le développement économique, avec des acteurs notoires tels que la Banque Européenne d’Investissement (EIB) et Bpifrance, qui propose des dispositifs tels que les Prêts d’Amorçage (PA), Prêt d’Amorçage Investissement (PAI) et les Prêts d’Investissement en Recherche & Développement (PI R&D).

Venture Debt : un marché en plein essor… sauf en Europe ?

Alors que le Venture Debt connaît une croissance fulgurante aux États-Unis, où il représente 15% à 20% des fonds investis, cette alternative peine à s’imposer en Europe. Au Royaume-Uni, la part du Venture Debt atteint à peine 10%, et elle descend à 5% pour l’Europe continentale.

Plusieurs raisons expliquent cette réticence européenne à adopter le Venture Debt :

Une plus grande aversion au risque et un coût de la dette souvent jugé trop élevé. La vision péjorative de la dette, perçue comme un signal de mauvaise santé financière pour une startup. Un certain retard en matière d’innovation financière en Europe par rapport aux États-Unis. Un manque d’harmonisation des règles pour cette activité au sein de l’UE.

Le potentiel du Venture Debt en Europe

Malgré ces freins, le Venture Debt pourrait être une solution idéale pour l’Europe. En effet, la majorité des startups européennes se trouvent aux extrémités d’un spectre qui va de la PME locale à la startup SaaS globale, ce qui en fait des candidats idéaux pour le Venture Debt.

Pourquoi les startups devraient-elles envisager le Venture Debt ?

Le Venture Debt présente plusieurs avantages pour les startups :

Moins de dilution : Le Venture Debt permet aux fondateurs de conserver une plus grande part de leur entreprise en évitant de céder une partie significative de leur capital aux investisseurs en capital-risque. Flexibilité : Les modalités de remboursement du Venture Debt sont souvent plus flexibles que celles d’un prêt bancaire traditionnel, permettant ainsi aux startups de mieux adapter leurs remboursements à leur trésorerie et à leur croissance. Effet de levier : Le Venture Debt peut être utilisé en complément d’une levée de fonds en capital-risque pour augmenter le montant total des financements obtenus et accélérer la croissance de l’entreprise. Accès à des ressources et des réseaux : Les acteurs du Venture Debt ont souvent une expertise et des réseaux étendus dans l’écosystème entrepreneurial et peuvent fournir aux startups un soutien précieux en termes de conseils, de contacts et d’opportunités de développement.

En conclusion, le Venture Debt constitue une alternative de financement méconnue mais prometteuse pour les startups européennes. Il est grand temps que l’Europe prenne conscience du potentiel du Venture Debt et s’attèle à combler son retard par rapport aux États-Unis. Les avantages sont indéniables : moins de dilution pour les fondateurs, un financement plus flexible et un partenariat plus sain entre startups et investisseurs.

Alors, chers entrepreneurs et investisseurs, n’attendez plus pour explorer cette piste et élargir vos horizons en matière de financement. Le Venture Debt pourrait bien être le trésor caché qui permettra à nos startups européennes de briller sur la scène internationale.