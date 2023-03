Bugali, la tablette sans écran, pour faire découvrir les livres aux enfants

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Ils sont nombreux à s’être essayés à l’exercice de proposer une tablette à destination des enfants, que ce soit Lexibook, Videojet ou archos, avec des résultats peu probants, seuls vtech semble réussir à commercialiser ses tablettes storio. Il faut avouer que face aux tablettes d’Apple, et consorts, difficile de jouer la compétition auprès de nos chères têtes blondes.

Et pourtant, c’est dans cette compétition que Bugali souhaite positionner sa console qui rend les livres tactiles et sonores. Une expérience sans écran, sans wifi, où l’enfant peut interagir et jouer à son rythme, avec le livre dont l’histoire lui est contée. Un produit qui mixe low et high tech, imaginé par deux acteurs majeurs de la Frenchtech, Emmanuel Duez et François Hisquin, qui aura nécessité 3 ans de R&D afin de rendre l’expérience la plus simple et immersive possible.

Bugali a noué de nombreux partenariats avec des éditeurs comme Fleurus, Gallimard Jeunesse, les éditions de la martinière, ou encore Bayard. Après avoir sélectionné les ouvrages les plus intéressants, le studio Bugali les mets en scène en y associant, musiques, dialogues, comptines, ou bruitages.

Chaque ouvrage est édité en français et en anglais, l’un des enjeux de la société est de déployer sa console à l’internationale. Bugali a réussi à lever près de 5 millions d’euros pour créer, développer et produire en France. Plusieurs brevets ont été déposés, le lancement est attendu pour septembre prochain sur le marché français avec plus de 50 000 consoles. Pour en parler plus en détail, nous recevons son co-fondateur François Hisquin.