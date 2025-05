Didask veut rendre la formation en ligne plus efficace grâce à l’IA et lève 10 millions d’euros

La société française Didask, spécialisée dans l’e-learning fondé sur les sciences cognitives, annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros. L’opération, menée par AVP (Atlantic Vantage Point) et Citizen Capital, avec la participation de MAIF Impact, JuneX et de l’investisseur historique Takara Capital, vise à renforcer le développement technologique de sa plateforme et à soutenir son expansion en Europe.

Fondée en 2017 par Son Ly, Arnaud Riegert et Philip Moore, Didask se positionne comme une alternative aux outils de formation traditionnels en ligne. Là où la plupart des solutions misent sur la gamification ou l’ergonomie, la startup s’appuie sur les apports des sciences cognitives pour structurer la conception des formations et améliorer leur efficacité. « Nous avons constaté très tôt que sans cadre pédagogique solide, le e-learning peinait à transmettre efficacement les compétences », explique Son Ly, cofondateur et président de Didask.

La plateforme permet à tout expert métier, sans formation spécifique en pédagogie, de concevoir des modules de formation en ligne à partir d’un assistant intelligent, Didia. Cette IA applique à chaque étape de la création les recommandations issues de la recherche en sciences cognitives, définition des objectifs, choix des modalités pédagogiques, génération de contenus (cas pratiques, feedbacks, flashcards, micro-défis), jusqu’à la personnalisation des parcours selon les besoins des apprenants.

Déjà adoptée par plus de 200 organisations, dont ENGIE, DEKRA, KEDGE Business School, Suez ou encore la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), Didask a doublé son chiffre d’affaires chaque année depuis 2022. Elle emploie aujourd’hui plus de 80 personnes.

Avec ce nouveau financement, l’entreprise prévoit d’accélérer le développement de son assistant IA pour étendre son usage à la formation informelle, en situation de travail. Ce nouveau « knowledge assistant » permettra aux collaborateurs d’accéder à des contenus adaptés directement depuis leurs outils quotidiens, sans passer par une plateforme centralisée.

L’international fait également partie des priorités. « Cette levée de fonds est une étape clé pour rendre notre technologie pédagogique accessible à tous et élargir notre impact à l’international », déclare Son Ly.