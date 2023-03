Connaissez-vous HEY PONGO, une solution marketing dédiée aux restaurateurs et commerçants ?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup française Hey Pongo est née en 2017, sous l’impulsion de Ludwig Jamet et Nicolas Samir, rejoints par Nora Barault. L’entreprise déploie un outil permettant aux retailers de fidéliser et simplifier leurs actions marketing. Concrètement, la startup permet de collecter et qualifier la donnée des clients, que ce soit en off-line, on-line ou omnicanal, en misant sur les numéros de téléphone des consommateurs.

« Nous répondons aux deux plus grands enjeux des entreprises : augmenter leur visibilité et leur chiffre d’affaires », explique Ludwig Jamet, CEO de Hey Pongo. « Nous avons fait le constat que la donnée la plus intéressante était celle du numéro de téléphone portable, qui permet d’avoir des retours sur investissement en termes de marketing, sans commune mesure par rapport à ce qui se faisait sur l’e-mail. »

Pour rappel, l’entreprise a levé en début d’année 5 millions d’euros auprès notamment d’Evolem, Techmind et Altavia Adventures, avec la participation de ses investisseurs historiques Frst et Angelsquare, avec l’ambition de se déployer en Europe.

Hey Pongo, qui s’adressait aux restaurateurs avant d’attaquer le marché des retailers indépendants, puis des grosses enseignes, ambitionne désormais d’accélérer son développement, notamment en adressant sa solution à l’international, en commençant par les pays européens.

