Build Concierge lève 3,8 millions d’euros pour automatiser la relation client avec l’IA

La startup britannique Build Concierge, fondée par le serial entrepreneur Martin Port, annonce une levée de fonds de 3,8 millions d’euros pour accélérer le déploiement de sa plateforme d’engagement client alimentée par l’intelligence artificielle. Build Concierge propose aux entreprises de services un outil capable de gérer, en temps réel, appels, emails, SMS, WhatsApp, chat et réservations via une interface unique et intégrée.

Pensée comme une infrastructure logicielle plug and play, la plateforme repose sur des outils propriétaires d’IA qui comprennent l’intention des utilisateurs, répondent immédiatement aux demandes et assurent les suivis sans intervention humaine. Elle s’intègre aux CRM, logiciels de planification ou de gestion de chantier déjà en place, sans bouleverser les habitudes des équipes.

La startup cible principalement les entreprises de services et les acteurs du BTP, confrontés à un volume croissant de sollicitations clients et à une pénurie de main-d’œuvre. Pour soutenir cette orientation sectorielle, Build Concierge s’est entourée d’un board stratégique réunissant plusieurs figures de l’industrie. Parmi elles, Robin Proctor, ancien dirigeant du groupe Travis Perkins, spécialiste de la supply chain et de l’automatisation, ou encore Charlie Kirk, fondateur de l’entreprise de drainage Jet Aire, qui contribuera au développement de cas d’usage métier dans le domaine des services techniques. Lord Ian Austin, ancien ministre britannique et aujourd’hui envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce avec Israël, rejoint également le conseil en tant qu’observateur.

« Nous sommes ravis d’accueillir ces personnalités éminentes au sein de notre conseil. Nous avons passé l’année écoulée à affiner notre modèle économique, notre technologie et notre approche. C’est une véritable démonstration de la puissance et du potentiel de notre technologie que d’avoir attiré des profils de ce niveau, et que notre premier tour de financement ait été sursouscrit et clôturé en un temps record. », explique Martin Port, fondateur de Build Concierge dans un communiqué

La levée de fonds de 3,8 millions d’euros a été réalisée auprès de business angels, de particuliers fortunés et de Martin Port lui-même. Build Concierge a été fondée en 2023 au Royaume-Uni par Martin Port, également fondateur de BigChange, plateforme de gestion des équipes terrain revendue en 2024 au groupe Simpro pour plus de 350 millions d’euros.