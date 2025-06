Gatewatcher lève 25 millions d’euros pour devenir un pilier stratégique de la cybersécurité européenne

Gatewatcher franchit un nouveau cap dans sa trajectoire de scale-up stratégique. L’entreprise française, spécialisée dans la détection avancée des menaces cyber, vient de lever 25 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement, sous forme de venture debt, marque le plus important investissement de la BEI dans une entreprise de cybersécurité à ce jour. Il vient renforcer les ambitions d’autonomie technologique de l’Union européenne, dans un contexte de menaces numériques croissantes.

Reconnue en 2025 comme le seul « Visionary » européen du Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux solutions de Network Detection and Response (NDR), Gatewatcher voit dans ce soutien un levier pour accélérer son développement technologique et sa présence internationale. L’entreprise entend intensifier ses investissements en R&D pour maintenir l’avance de sa plateforme, qui combine intelligence artificielle, analyse comportementale et cyber threat intelligence, tout en poursuivant son déploiement sur les marchés européens, asiatiques, africains et moyen-orientaux.

Jacques de La Rivière, fondateur et CEO de Gatewatcher, y voit « un signal fort de confiance de la part d’une institution européenne majeure » et un engagement partagé « pour un avenir numérique sécurisé ». Il ajoute que ce financement permettra à l’entreprise « de poursuivre [ses] efforts d’innovation au service de [ses] clients et partenaires », tout en accélérant la diffusion de la dernière solution IA. Sa vision : « démocratiser l’accès aux technologies de détection les plus avancées » et « contribuer à l’émergence d’une industrie européenne de cybersécurité solide et pérenne ».

Du côté de la BEI, ce soutien s’inscrit dans une stratégie de renforcement des capacités industrielles dans des secteurs jugés critiques. Ambroise Fayolle, vice-président de la banque, précise : « La cybersécurité est un domaine stratégique de l’industrie de la défense. Prévenir les attaques informatiques, préserver l’intégrité des infrastructures et des données, détecter les responsables : avoir ces capacités est aujourd’hui impératif pour la sécurité de l’Europe et la compétitivité de nos économies. »

Gatewatcher revendique plusieurs centaines de déploiements au sein d’organisations publiques, d’opérateurs d’infrastructures critiques et de grandes entreprises, avec une plateforme capable de couvrir l’ensemble des environnements IT, OT, IoT, cloud et on-premise. La startup propose une visibilité unifiée et contextualisée sur les réseaux, avec réponse automatisée et hiérarchisée, et mise à disposition d’un assistant IA pour fluidifier les opérations.

Un paysage français en pleine consolidation

Gatewatcher se distingue dans l’écosystème français comme le seul acteur spécialisé dans le NDR bénéficiant d’une reconnaissance internationale indépendante. Toutefois, d’autres entreprises françaises montent en puissance sur des segments complémentaires de la cybersécurité.

Tehtris, basé à Bordeaux, développe une suite XDR souveraine, combinant EDR, NDR et SIEM, avec une approche intégrée des environnements sensibles. HarfangLab, de son côté, se concentre sur l’EDR, avec une technologie labellisée par l’ANSSI et largement adoptée dans le secteur public. Ces acteurs, bien que centrés sur des couches techniques différentes, participent à l’émergence d’une filière cyber souveraine en France. D’autres initiatives comme SequoIA (Thales) ou Glimps (analyse binaire) confirment la vitalité du tissu cyber français, malgré un marché encore dominé par les solutions américaines et israéliennes.

Fondée en 2015 par Jacques de La Rivière, Gatewatcher avait levé 25 millions d’euros en série A en 2022 auprès de Move Capital. Cette nouvelle opération porte les financements cumulés à 50 millions d’euros. L’entreprise est basée en France et opère désormais à l’international, sur des marchés où la demande pour des solutions de cybersécurité souveraines et performantes ne cesse de croître.