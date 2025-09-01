Build up Showpad + Bigtincan : naissance d’un champion mondial du revenue enablement en Belgique

Le fonds d’investissement américain Vector Capital a annoncé l’acquisition de Showpad, scale-up belge fondée en 2011 et spécialisée dans le revenue enablement, afin de fusionner l’entreprise avec Bigtincan, racheté par le même fonds en avril 2025. L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, est estimée dans une fourchette comprise entre 200 et 500 millions d’euros.

La nouvelle entité opérera sous la marque Showpad et ambitionne de devenir un leader mondial de l’AI-powered revenue enablement. Elle affichera un chiffre d’affaires combiné de près de 160 millions de dollars et une base de clients répartis dans plus de 50 pays, incluant Coca-Cola, GE Healthcare, Schneider Electric, Abbott et AT&T. Showpad est reconnu par Forrester comme un leader de sa catégorie et bénéficie d’une distinction « Customers’ Choice » sur Gartner Peer Insights, tandis que Bigtincan est un acteur récurrent du classement Aragon Research Globe.

Le marché mondial du revenue enablement, estimé à 12 milliards de dollars d’ici 2030, connaît une phase de consolidation rapide. La fusion Showpad-Bigtincan intervient dans un contexte de forte intensification concurrentielle, dominé par Seismic, Highspot et Mindtickle. Les deux sociétés entendent se différencier par l’intégration de l’IA générative dans toutes les étapes du cycle de vente, de la gestion de contenu au coaching commercial.

Insight Partners, principal investisseur historique de Showpad, conserve une participation au sein de la nouvelle structure. Pour Vector Capital, l’objectif est de bâtir un acteur global capable de définir les standards du revenue enablement.

L’opération confirme également la place de Gand dans l’écosystème européen des scale-ups. La ville, qui concentre 31 % des fonds levés en Belgique dans la tech, compte désormais plusieurs exits supérieurs à 100 millions d’euros, à l’image de Silverfin et Massive Media.