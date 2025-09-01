Le pari d’Edumentors : comprendre les élèves mieux que les profs grâce à l’IA

Dans un marché mondial du tutorat en ligne estimé à 23,1 milliards d’euros et en croissance annuelle de 14,5 %, la jeune pousse britannique Edumentors prépare le lancement d’Edu AI, un tuteur virtuel capable d’adapter son enseignement aux besoins de chaque élève, en analysant non seulement ses réponses mais aussi ses signaux non verbaux. L’objectif est de reproduire l’expérience d’un professeur particulier, avec une attention individualisée, mais à l’échelle de millions d’apprenants.

L’outil est conçu pour décomposer les matières en sous-thèmes, bâtir une carte d’apprentissage, utiliser des personnages à l’apparence humaine et instaurer une relation de confiance sur la durée, il doit aussi savoir réagir en fonction des expressions faciales et du langage corporel, comme un enseignant expérimenté. Diagrammes, tableau blanc interactif, annotations et exercices en direct viendront compléter l’expérience, dans un environnement pensé pour s’adapter aux progrès et aux difficultés de l’élève.

« Nous croyons que chaque élève mérite une éducation de classe mondiale, quel que soit son lieu de vie ou son milieu social. Avec notre nouveau tuteur IA, Edu AI, nous ouvrons la porte à des centaines de millions d’élèves qui pourront accéder à un accompagnement individuel de haute qualité » explique Tornike Asatiani, fondateur et CEO d’Edumentors.

Depuis sa création en 2022, l’entreprise s’est appuyée sur un modèle original en connectant des enfants à des étudiants issus d’universités britanniques d’élite, comme Oxford et Cambridge. Ces tuteurs, perçus comme des modèles par leurs élèves, enseignent dans un langage qu’ils comprennent et suscitent un engagement émotionnel fort. Selon Edumentors, 98 % des parents déclarent constater une amélioration significative des résultats scolaires de leurs enfants. Plus de 100 000 leçons ont déjà été vendues dans 35 pays.

Edumentors a bouclé un tour de table de 1,7 million d’euros en financement seed mené par Magna Investments, fonds de capital-risque basé à Abou Dhabi, avec la participation d’anges investisseurs du Royaume-Uni et de plus de dix autres pays. Les fonds serviront à accélérer la croissance du modèle humain existant et à financer la R&D sur Edu AI, avant un tour de série A destiné à préparer l’entrée sur le marché américain. Fondée par Tornike Asatiani en 2022, la société a déjà introduit trois outils IA : un module de correction automatisée d’examens, un avatar IA « influenceur parent » et un module de formation IA pour tuteurs.