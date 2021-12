Buy now, pay later: le concurrent de Paidy (PayPal) fait une entrée mouvementée à la Bourse de Tokyo

Le titre de Net Protections Holdings, société japonaise spécialiste des paiements différés en ligne, a souffert mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Tokyo, bien que son créneau d’activité soit très à la mode dans le monde. Son action a terminé la séance à 1.390 yens, en baisse de 4,13% par rapport à son prix initial. Elle avait perdu jusqu’à près de 26% en fin de matinée.

Net Protections Holdings est l’une des plus importantes introductions en Bourse à Tokyo cette année, ayant levé 64,6 milliards de yens (plus de 500 millions d’euros) lors de l’opération. Selon le cabinet d’études japonais Yano Research, la société détient une part de 40% du marché nippon des achats à crédit en ligne (appelé « BNPL », Buy Now Pay Later), l’un des segments les plus en vogue en ce moment dans la fintech mondiale.

Une rentabilité faible comparé à ses rivaux

Cependant Net Protections Holdings connaît une « faible croissance » par rapport à son grand concurrent local Paidy, racheté en septembre pour 2,7 milliards de dollars par l’américain PayPal, a souligné mercredi Mio Kato, analyste de LightStream Research dans une note publiée sur la plateforme Smartkarma. Et sa rentabilité est faible comparé à celle d’un autre rival, GMO PG, « ce qui fait apparaître la société comme l’un des acteurs les plus vulnérables de ce marché où la concurrence pourrait s’intensifier rapidement », a ajouté M. Kato.

« Le BNPL est peut-être ‘tendance’ mais la finance ne fonctionne pas de la même façon au Japon que dans d’autres régions, du fait de grandes différences culturelles », a encore rappelé cet analyste. Les systèmes de paiements dématérialisés se sont davantage répandus ces dernières années au Japon, mais les paiements en espèces demeurent très prisés dans ce pays connaissant un très fort vieillissement démographique et où la culture du crédit est limitée.