[SERIE B] 25 millions d’euros pour La Belle Vie, l’app Quick Commerce

L’échiquier de l’investissement en France est en plein mouvement, avec la présence de plus en plus active de fonds internationaux, qui viennent chercher des startups à très fort potentiel. Ainsi Left Lane et Quadrille Capital ont décidé d’accompagner La Belle Vie dans son plan de développpement alors que la startup n’avait pas encore enclenché son processus de financement pour sa série B. Cette proactivité met en exergue la compétition entre VC qui s’accélère sur le marché français jusqu’alors assez stable.

La startup fondée par Alban Wienkoop et Paul Lê, que nous vous présentions en 2016, va pouvoir accroitre sa zone de chalandise, mais aussi renforcer son positionnement avec sa seconde offre de distribution: Bam Courses. Lancée en septembre dernier, BAM COURSES est une nouvelle offre de Quick Commerce. Le consommateur accède à un catalogue de plus de 2500 produits en 15/30 minutes dans tout Paris grâce à 7 hubs de distribution.

La Belle Vie c’est historiquement une offre de courses à domicile livrées entre 1h et 3h, sur un catalogue de 17 000 références, dont 4000 produits frais, accessible via l’app de la marque. Un positionnement frontal à Monoprix, quand BAM Courses se met face à l’offre proposée par Franprix et consorts.

Nous avons reçu son CEO, Paul Lê, pour approfondir plus en détail la stratégie de La Belle Vie