Captain Cause, la startup qui redirige les budgets marketing vers le financement d’associations

Combien de budgets marketing sont « cramés » en goodies plus ou moins utiles, dont la plupart finissent à la benne? Imaginez les allouer au financement de projets à impacts et à des associations choisis par vos partenaires, clients, ou collaborateurs? Une action qui les engagera plus fortement avec votre marque, pour le plus grand bien de tous, c’est ce que propose de faire Captain Cause la nouvelle startup de Frederic Mazella et de ses quatres autres co fondateurs Clara Pigé, Nathanaël Romano, Maxence Mathey, et Georges Basdevant.

Nous recevons aujourd’hui Georges Basdevant pour nous expliquer plus en détail comment fonctionne captain Cause, à l’occasion d’un premier tour de table de 3,5 millions d’euros auprès notamment de OneRagTime et MAIF Impact.