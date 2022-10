[Série B] Yomoni lève 25 millions d’euros pour sa plateforme de gestion de l’épargne en ligne

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Yomoni, qui déploie une offre d’épargne augmentée, annonce une quatrième levée de fonds de 25 millions d’euros, réalisée auprès du Crédit Mutuel Arkéa et des fondateurs de la Financière de l’Echiquier (Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier), ses investisseurs historiques, avec la participation de la société Amboise.

Fondée en 2015 par Sébastien d’Ornano, Moutaza Asad-Syed et Laurent Girard, tous trois banquiers d’affaires, la startup développe un algorithme permettant de recommander des placements personnalisés, peu gourmands en frais de gestion (fonds indiciels), pour chaque client, en prenant en compte ses revenus pour évaluer sa capacité d’épargne, ainsi que sa tolérance au risque.

Le client peut également être mis en relation avec un expert financier pour approfondir une discusion sur un placement et faire part de ses interrogations. Pour faire fructifier l’épargne de ses clients, la société mise sur des ETF (Exchange Traded Funds), des fonds d’investissement cherchant à suivre l’évolution d’un indice boursier.

Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à Yomoni d’investir massivement dans le marketing, le recrutement de nouveaux talents et l’amélioration de sa plateforme. « Dans un contexte de hausse de l’inflation et de baisse du pouvoir d’achat, plus que jamais, la mission de Yomoni est essentielle pour le pouvoir d’achat des Français », commente Didier Le Menestrel, Président Non Exécutif de Yomoni.