“Charge as you drive” : Vinci teste la route qui recharge les véhicules en roulant

Depuis le printemps 2025, des milliers d’automobilistes y circulent sans le savoir, ils empruntent la première portion d’autoroute électrique au monde. A une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Paris, sur l’A10 à Angervilliers (Essonne) sur 1,5 km, 900 bobines de cuivre ont été intégrées à une dizaine de centimètres sous la chaussée. Alimentées par un dispositif électrique installé en bord de route, elles transmettent par induction l’énergie nécessaire à la recharge des véhicules équipés de récepteurs.

Cette expérimentation, baptisée « Charge as you drive », marque une première mondiale. Pilotée par VINCI Autoroutes, en partenariat avec Electreon, VINCI Construction, l’Université Gustave Eiffel et Hutchinson, avec le soutien de Bpifrance, elle vise à démontrer la faisabilité d’une recharge dynamique sur autoroute et à ouvrir la voie aux futurs Electric Road Systems (ERS) européens.

Une prouesse technologique sur voie ouverte

Les quatre prototypes engagés,un poids lourd, un bus, un utilitaire et une voiture électrique (Toyota BZ4X adaptée par Electreon), testent la viabilité technique du dispositif. Les puissances transférées atteignent 300 kW en instantané et 200 kW en moyenne, avec une efficience de 85 %. Pour un poids lourd, chaque kilomètre parcouru permet de gagner un kilomètre d’autonomie, et jusqu’à trois kilomètres pour un véhicule léger.

Les essais ont été réalisés en conditions réelles de circulation, une première mondiale qui clôture deux années d’expérimentations après des tests mécaniques, simulations de trafic intensif et analyses d’usure menées par les laboratoires de l’Université Gustave Eiffel. Ces derniers ont confirmé l’absence d’usure prématurée après plus d’un million de cycles, garantissant une durabilité estimée à 25 ans.

Un levier de décarbonation pour le transport lourd

Le transport routier représente 95 % des mobilités en France et près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Les poids lourds, qui ne comptent que pour 15 % du trafic, concentrent 45 % des émissions. En ciblant cette catégorie, VINCI Autoroutes et ses partenaires testent une solution capable de réduire la taille, le coût et l’empreinte carbone des batteries, tout en supprimant les temps d’arrêt pour recharge.

Selon une étude menée par Carbone 4, cette approche pourrait diminuer significativement les émissions de CO₂ du transport de marchandises, tout en réduisant la dépendance européenne aux métaux critiques comme le lithium et le cobalt. À terme, la recharge dynamique pourrait devenir un complément structurant aux bornes fixes, en fluidifiant les flux logistiques sur les grands axes européens.

Des limites économiques et techniques encore ouvertes

Le coût d’installation, estimé à 4 millions d’euros par kilomètre, pose la question de la viabilité économique. L’électrification de 9 000 km d’autoroutes françaises représenterait un investissement d’environ 36 milliards d’euros. VINCI Autoroutes évoque un modèle d’amortissement sur 30 ans, reposant sur la prolongation des concessions et la revente de l’électricité aux usagers, mais aucun cadre public ou tarifaire n’a encore été défini.

Sur le plan technique, plusieurs variables restent à mesurer : stabilité du champ électromagnétique, résistance thermique des bobines sous trafic lourd, ou encore rendement énergétique en conditions dégradées (pluie, décalage latéral du véhicule). L’efficacité réelle pourrait varier sensiblement selon la densité du trafic ou la météo.

Un équilibre à trouver entre innovation et durabilité

Si le système promet une mobilité plus propre, sa construction est énergivore : cuivre, travaux de génie civil, alimentation continue du réseau. Le bilan carbone dépendra de l’origine de l’électricité injectée et du mix énergétique retenu pour son alimentation. Sans électricité décarbonée, la route électrique pourrait déplacer l’empreinte carbone plutôt que la réduire.

À ce stade, « Charge as you drive » demeure une démonstration technologique, solide sur le plan scientifique, mais encore éloignée d’un modèle industriel reproductible. Les projections européennes de corridors électrifiés (TEN-T) nécessiteront une standardisation et une interopérabilité que la France devra concilier avec les initiatives allemandes (caténaires) et suédoises (rails conducteurs).

Une ambition industrielle européenne

Le consortium français voit dans cette expérimentation la première étape d’une filière européenne de la route électrique. Les composants peuvent être produits en Europe, renforçant la souveraineté énergétique et la création d’emplois industriels. Les opérations de maintenance sont alignées sur les cycles d’entretien routier : les bobines, d’une durée de vie de 20 ans, peuvent être remplacées lors du renouvellement de l’enrobé tous les 8 à 10 ans.

Les partenaires prévoient désormais d’étendre l’expérimentation sur un tronçon Saint-Arnoult – Orléans, un axe majeur du trafic poids lourd, afin de valider la reproductibilité du dispositif à plus grande échelle.

Une route électrique, ou un laboratoire roulant ?

Avec “Charge as you drive”, la France s’impose comme pionnière d’une technologie susceptible de faire évoluer la mobilité électrique. Mais entre promesse industrielle et équilibre économique, la route électrique reste un laboratoire grandeur nature, dont l’avenir dépendra de trois variables clés :

la capacité à mutualiser les investissements publics et privés ,

, la standardisation européenne des systèmes ERS ,

, et la garantie d’une alimentation bas-carbone.

VINCI Autoroutes ouvre une brèche technologique qui questionne la manière même de concevoir l’infrastructure routière, non plus comme un simple support, mais comme une source d’énergie en mouvement.