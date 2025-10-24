Du cancer au tissu, la médecine régénérative passe à l’échelle avec LATTICE MEDICAL

La régénération tissulaire quitte le champ expérimental pour entrer dans la pratique clinique. À Lille, LATTICE MEDICAL incarne cette transition avec une approche pionnière qui consiste à reproduire le processus naturel de reconstruction du tissu mammaire grâce à un implant biodégradable imprimé en 3D. L’entreprise développe une nouvelle génération de dispositifs médicaux capables de remplacer durablement les implants traditionnels.

Son innovation phare, MATTISSE, en essai clinique dans sept centres hospitaliers en France et en Espagne, repose sur le principe de permettre au corps de se régénérer lui-même. L’implant, conçu à partir de biomatériaux résorbables, sert de matrice temporaire, et se dégrade progressivement à mesure que les cellules du patient reconstruisent un tissu autologue, sans corps étranger à long terme. Cette approche vise à offrir aux femmes ayant subi une mastectomie une solution plus naturelle et moins invasive que les prothèses en silicone.

Au-delà de la prouesse médicale, LATTICE MEDICAL franchit un cap industriel, l’entreprise développe à Lille un outil de production intégrant impression 3D, biomatériaux et salle propre, capable d’assurer la fabrication de ses dispositifs et de proposer une offre de sous-traitance via Lattice Services. Cette infrastructure positionne la société comme l’un des premiers acteurs français capables de produire à échelle clinique dans le domaine de la médecine régénérative.

« Cette levée de fonds est un véritable tournant pour Lattice Medical. Elle nous permet de poursuivre notre mission : réinventer la reconstruction tissulaire après cancer, tout en construisant une medtech française innovante et industrielle, qui contribue à la santé du territoire et à la qualité de vie des patientes », souligne Julien Payen, CEO de LATTICE MEDICAL.

L’entreprise prépare déjà l’extension de sa technologie à d’autres usages reconstructifs, notamment avec RODIN, une matrice destinée aux grands défauts des tissus sous-cutanés. En s’appuyant sur les principes de l’ingénierie tissulaire, LATTICE MEDICAL ouvre la voie à une médecine réparatrice plus durable, ancrée dans la production locale et la souveraineté industrielle.

La société, fondée en 2017, s’appuie sur la collaboration de chirurgiens, biologistes et ingénieurs textiles. Depuis 2020, elle produit ses dispositifs à Wervicq-Sud, en privilégiant les circuits courts.

LATTICE MEDICAL a levé 43 millions d’euros en Série B, l’une des plus importantes opérations de l’année pour la medtech française. L’opération est menée par le Fonds SPI, géré pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030 par Bpifrance, avec le soutien de Blast.Club, Sprim, TIDJEE, ainsi que des investisseurs historiques EIC Fund, Captech Santé, Nord France Amorçage et FIRA Nord Est. Elle comprend également un financement non-dilutif apporté par des partenaires bancaires et les programmes M3DINPRINT et LIPOTEC.