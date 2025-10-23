HEALTHTECHIN THE LOOPLES LEVEES DE FONDSTHE PROMPTUK

Quand la donnée biologique remplace l’IMC : SheMed réinvente le parcours de soins féminin

23/10/2025
Là où la plupart des plateformes de télé-santé fondent leurs diagnostics sur des données déclaratives, SheMed s’appuie sur des analyses biologiques pour adapter les traitements à chaque patiente. Une manière de redonner toute sa place à la donnée clinique dans un secteur longtemps dominé par des approches standardisées.

Le cœur du modèle repose sur l’usage de biomarqueurs et de bilans sanguins complets pour déterminer l’éligibilité aux traitements à base de GLP-1, une classe de médicaments popularisée par Wegovy (Novo Nordisk) et Mounjaro (Eli Lilly). Ces traitements, conçus à l’origine pour la gestion du diabète, sont désormais utilisés pour la prise en charge métabolique et la perte de poids. En intégrant les résultats biologiques à la prescription, SheMed cherche à éviter la logique simplificatrice de l’IMC, souvent critiquée pour son manque de fiabilité dans l’évaluation de la santé féminine.

Le parcours proposé par SheMed associe un suivi médical encadré par des praticiens, des outils numériques de mesure en continu et un accompagnement psychologique. L’objectif est de relier les dimensions physiologiques et comportementales de la santé métabolique féminine, tout en respectant la variabilité hormonale propre à chaque patiente.

La société prévoit de publier ce mois-ci les résultats du premier essai clinique européen consacré à l’impact des médicaments GLP-1 sur la santé hormonale et métabolique des femmes. Ce travail, mené auprès de milliers d’utilisatrices, doit permettre d’identifier les réponses différenciées selon les profils biologiques. Il pourrait contribuer à redéfinir les protocoles de prise en charge du métabolisme féminin, longtemps fondés sur des modèles masculins.

Fondée en avril 2024 à Londres par Olivia Ferro et sa sœur Chloe Ferro, SheMed a levé 43 millions d’euros (50 millions de dollars) en série A pour étendre ses opérations au Royaume-Uni, renforcer ses équipes médicales et soutenir ses programmes de recherche. La plateforme revendique plus de 60 000 membres et ambitionne d’améliorer l’accès à une médecine préventive, fondée sur la donnée et centrée sur les besoins réels des femmes.

