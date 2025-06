Chatlyn lève 8 millions d’euros pour mettre fin à la cacophonie numérique dans l’hôtellerie

Les hôtels ont trop longtemps parlé plusieurs langues numériques à la fois, WhatsApp, email, Booking.com Messenger, Instagram, webchat… autant de canaux que d’opportunités manquées de répondre vite et bien. C’est dans cette faille relationnelle que s’engouffre la startup viennoise chatlyn, qui ambitionne de devenir le « cerveau conversationnel » des hôtels. Avec 8 millions d’euros levés en série A, la jeune pousse veut rationaliser l’un des maillons les plus sous-optimisés de l’hospitalité, la communication client.

Une rupture dans l’approche client

Depuis le passage au tout digital, l’hôtellerie accumule les couches d’outils au détriment de la fluidité. Les établissements utilisent en moyenne 8 à 12 plateformes distinctes pour interagir avec les clients. Résultat : des messages ignorés, des prospects perdus, et des employés surchargés de tâches répétitives. Selon les estimations fournies par chatlyn, cette fragmentation coûte 10 milliards d’euros par an à l’industrie hôtelière.

C’est précisément ce problème structurel que l’entreprise entend résoudre en créant une IA centralisée capable de comprendre, répondre et agir sur tous les points de contact avec les clients. Une approche que ses fondateurs comparent à un système nerveux digital pour les hôtels, à la fois multilingue, connecté aux logiciels métiers, et aligné sur le ton propre à chaque marque.

L’IA au service de la réactivité et du revenu

« Chaque jour, les hôtels perdent du chiffre d’affaires parce qu’une demande de client à 2 h du matin passe inaperçue, ou qu’un employé ne trouve pas la bonne réponse dans la bonne langue. Dans le monde d’aujourd’hui, on perd un client si l’on ne répond pas immédiatement » explique Nicolas Vorsteher, CEO et cofondateur de chatlyn.

La promesse est d’améliorer l’expérience client et décharger les équipes. L’outil gère déjà plus de 70 % des requêtes entrantes de façon autonome dans plusieurs langues. Il traduit en temps réel plus de 35 idiomes, rédige des emails adaptés au style de chaque enseigne, pilote un webchat visuel avec prix en direct, et s’intègre aux principaux PMS du marché (Oracle Opera, Mews, Apaleo…).

Une compétition fragmentée, un marché encore sous-équipé

Le marché mondial des technologies conversationnelles pour l’hôtellerie reste relativement fragmenté. En Europe, Quicktext (France) s’impose comme un leader avec son IA Velma, orientée conversion directe, tandis que HiJiffy (Portugal) mise sur la gestion multicanal et la relation post-séjour. En France également, Asksuite propose un chatbot de réservation omnicanal.

Une dynamique d’adoption rapide

Créée en 2022, par NICOLAS VORSTEHER (CEO), MICHAEL URBANEK (CTO), MATTHIAS HAUBNER (CPO), chatlyn revendique déjà plus de 1 000 hôtels clients dans 30 pays, dont plusieurs références de prestige comme St. Regis Mauritius, Singer Palace Rome ou des établissements du groupe InterContinental. Elle a bâti son succès sur une approche modulaire, capable de s’adapter aussi bien aux besoins d’un boutique-hôtel indépendant qu’à ceux d’un groupe international.