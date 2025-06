Cybersécurité : arrestation en France des administrateurs de BreachForums, l’un des plus grands marchés noirs de données au monde

Quatre personnes ont été interpellées lundi 23 juin en France, suspectées d’être les administrateurs principaux du forum cybercriminel BreachForums, plateforme mondialement connue pour la revente de données informatiques volées et d’accès à des systèmes d’information. Présentés sous le nom collectif de ShinyHunters, ces individus sont également soupçonnés d’avoir commis « des cyberattaques d’un très haut degré de complexité technique » au préjudice de nombreuses victimes, en France comme à l’étranger.

L’opération, menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Maritime et à La Réunion, intervient dans le cadre d’une information judiciaire pilotée par un juge d’instruction. Elle fait suite à une enquête préliminaire ouverte en août 2024 par le parquet de Paris, fondée sur des soupçons quant à l’implication de ressortissants français dans l’administration du site.

Une plateforme majeure du cybercrime sur le clearweb

BreachForums.st est décrit dans le communiqué du parquet comme une « grande place de marché mondiale cybercriminelle », accessible sur le clearweb, avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs et une forte visibilité dans le milieu de la cybersécurité. Ce forum anglophone servait principalement à la revente de données volées et d’accès frauduleux à des systèmes d’information. Il a notamment été utilisé pour diffuser les données personnelles issues de cyberattaques d’ampleur contre des cibles françaises.

Une collaboration transatlantique au cœur du démantèlement

Les suspects ont été identifiés grâce à une coopération policière et judiciaire internationale, notamment avec les États-Unis. La procureure de Paris Laure Beccuau salue dans le communiqué « la grande qualité des échanges » avec les partenaires américains, soulignant « un haut degré de confiance mutuelle ». Elle ajoute : « Je remercie tout particulièrement le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Department of Justice (DOJ), dont j’ai personnellement reçu les représentants ».

Un ressortissant britannique opérant sous le pseudonyme IntelBroker avait déjà été interpellé en février 2025 en France. Suspecté d’avoir été un administrateur temporaire du forum, il a été mis en examen pour administration de plateforme en ligne permettant des transactions illicites en bande organisée et atteintes à système de traitement automatisé de données en bande organisée, puis placé en détention provisoire.

Une plateforme résiliente désormais fragilisée

BreachForums avait déjà été visé par deux opérations judiciaires américaines en 2023 et 2024, sans empêcher sa remise en ligne rapide. Les interpellations de cette semaine représentent un nouveau tournant. Selon Laure Beccuau, elles « permettent d’espérer sa fermeture durable ». Les éléments informatiques saisis « seront exploités et sont susceptibles de faire progresser significativement de nombreuses enquêtes en cours ».