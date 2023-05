Connaissez vous CHEFCLUB, la marque media food?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Chefclub est une entreprise française créée en 2016 qui se décrit comme une « marque media food » qui propose des contenus culinaires créatifs et ludiques. Elle est basée à Paris, en France.

Domaines d’activité

Chefclub propose des contenus culinaires créatifs et ludiques via plusieurs plateformes, notamment des livres de recettes, des vidéos sur les réseaux sociaux, une application mobile et un site web. La société se concentre sur des recettes simples et originales qui peuvent être réalisées en famille ou entre amis.

Services

Chefclub propose une grande variété de services liés à la cuisine, tels que des livres de recettes, des vidéos en ligne, des tutoriels et une application mobile. Elle organise également des ateliers de cuisine et des événements pour ses fans et ses clients.

Investisseurs

Chefclub a levé 20 millions d’euros en novembre 2019 auprès d’un groupe d’investisseurs, notamment l’entreprise de capital-risque Otium Brands, ainsi que des investisseurs individuels tels que Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon.

Dirigeants

Thomas Lang : Président et co-fondateur

Guillaume Cossou : Directeur général et co-fondateur

Lior Kochavy : Directeur de la création et co-fondateur

Thomas Lang est un entrepreneur français qui a travaillé dans le secteur de la technologie avant de fonder Chefclub. Guillaume Cossou est également un entrepreneur français qui a travaillé dans les secteurs de l’e-commerce et de la technologie. Lior Kochavy est un designer et entrepreneur israélien qui a travaillé dans les secteurs de la technologie et de la création.

Partenariats et collaborations

Chefclub collabore avec des partenaires tels que les marques alimentaires, les fabricants de produits culinaires et les chaînes de supermarchés pour créer des recettes et des contenus sponsorisés. Elle travaille également avec des organisations caritatives pour aider les personnes défavorisées à accéder à la nourriture.

Reconnaissances et réalisations

Chefclub a remporté plusieurs prix pour son travail dans le domaine culinaire, notamment le Grand Prix Stratégies du Brand Content en 2018 et le prix de la meilleure startup de l’année aux Tech For Good Awards en 2019. La société a également été reconnue comme l’une des entreprises les plus innovantes de France par BFM Business en 2019.

Effectifs

Chefclub emploie plus de 200 personnes à son siège social de Paris, en France, ainsi que dans ses bureaux à Montréal, au Canada et à Barcelone, en Espagne.