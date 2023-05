Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Quandela est une entreprise française qui développe des lasers à semi-conducteurs pour des applications industrielles et scientifiques. Fondée en 2017, elle est basée à Palaiseau, en région parisienne.

Domaines d’activité

Quandela utilise la technologie de la photonique pour créer des lasers de haute puissance et de haute précision, offrant ainsi des performances supérieures aux lasers traditionnels. Ses lasers sont utilisés dans des domaines tels que la communication optique, la spectroscopie, la lithographie, la microscopie et l’imagerie. La société développe également des solutions de sécurité quantique pour les communications optiques sécurisées.

Technologies clés

Quandela utilise la technologie des semi-conducteurs pour créer des lasers à haute performance. Elle utilise également la photonique pour développer des solutions de sécurité quantique.

Investisseurs

Quandela a levé 8 millions d’euros en janvier 2021 dans une série A menée par Quantonation, un fonds d’investissement spécialisé dans les technologies quantiques, et le fonds français de capital-risque Supernova Invest. D’autres investisseurs ont également participé, notamment Bpifrance, le fonds d’investissement de la région Île-de-France, et des investisseurs privés.

Dirigeants

Gilles Bucher : Président-directeur général (PDG) et co-fondateur

Sébastien Barrau : Directeur technique et co-fondateur

Nicolas Treps : Directeur scientifique et co-fondateur

Gilles Bucher est un ancien directeur général de l’entreprise Photonis, spécialisée dans la fabrication de tubes de détection de photons et d’équipements d’imagerie. Sébastien Barrau est un physicien expérimental qui a travaillé sur la physique quantique et la photonique à l’École polytechnique et à l’université Pierre et Marie Curie. Nicolas Treps est un physicien théoricien et expérimental qui a travaillé sur la physique quantique et la photonique à l’École normale supérieure et à l’université Pierre et Marie Curie.

Partenariats et collaborations

Quandela travaille en partenariat avec des laboratoires de recherche et des entreprises dans le monde entier pour développer de nouvelles applications pour ses technologies de laser. Elle a également reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour ses projets de recherche.

Reconnaissances et réalisations

En 2019, Quandela a été sélectionnée pour rejoindre le programme Deep Tech Scale Up de l’European Innovation Council (EIC), qui vise à soutenir les entreprises innovantes dans leur croissance et leur expansion internationale. La société a également remporté le prix Photonics West 2020 pour son développement de lasers à haute performance.

Effectifs

Quandela emploie environ 20 personnes à son siège social de Palaiseau, en région parisienne.