Connaissez vous MOLOTOV l’app pour accéder aux chaines de télévision?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Molotov est une entreprise française créée en 2014 qui propose une plateforme de télévision en ligne. Elle est basée à Paris, en France.

Domaines d’activité

Molotov propose une plateforme de télévision en ligne qui permet aux utilisateurs de regarder la télévision en direct et en différé, de revoir des programmes, de créer des playlists et d’accéder à des chaînes premium. Elle propose également des fonctionnalités telles que la recherche, la recommandation personnalisée et la synchronisation multi-appareils.

Services

Molotov propose des abonnements gratuits et payants pour accéder à une grande variété de chaînes de télévision en ligne, y compris des chaînes françaises et internationales, des chaînes sportives et des chaînes de divertissement. Elle propose également des services de diffusion en direct et en différé ainsi que des fonctionnalités de pause, de reprise et d’enregistrement.

Investisseurs

Molotov a levé plus de 50 millions d’euros auprès d’un groupe d’investisseurs, notamment les sociétés de capital-risque Idinvest Partners, Sky, et Alven Capital, ainsi que des investisseurs individuels tels que Xavier Niel et Pierre Lescure.

Dirigeants

Jean-David Blanc : Président et co-fondateur

Pierre Lescure : Directeur général délégué et co-fondateur

Kevin Kuipers : Directeur technique et co-fondateur

Jean-David Blanc est un entrepreneur français qui a fondé plusieurs entreprises dans les secteurs de la technologie et des médias, notamment AlloCiné et SensCritique. Pierre Lescure est un journaliste et homme d’affaires français qui a travaillé pour le magazine Télérama et a été le président du Festival de Cannes. Kevin Kuipers est un entrepreneur français qui a travaillé dans le secteur de la technologie.

Partenariats et collaborations

Molotov a établi des partenariats avec des diffuseurs et des fournisseurs de contenus, notamment Canal+, M6, France Télévisions et TF1. Elle a également collaboré avec des marques pour proposer des contenus sponsorisés et des publicités ciblées. Cela étant les relations entre les chaines historiques et Molotov ont tourné au vinaigre avant de changer de cap et celles çi ont préférées investir dans une solution maison baptisée Salto afin de concurrencer la startup française. Les groupes TF1 et M6 n’ont d’ailleurs pas hésité à aller directement au conflit en renégociant de pied ferme les conditions financières pour distribuer leurs programmes.

Cette friction profitera donc au groupe américain fuboTV coté au NYSE à New York qui met la main sur la startup francaise et vient d’annoncer l’acquisition de Molotov pour 164,3 millions d’euros (190 millions de dollars) sous la forme d’une opération en numéraire et en titres, qui devra obtenir les approbations requises d’ici la fin du 1er trimestre 2022

Créé en 2015 par David Gandler , Alberto Horihuela (CMO) et Sung Ho Choi fuboTV propose une offre de contenus premium. La société s’est spécialisé initialement dans le sport et a élargi progressivement ses programmes. fuboTV est commercialisé aux Etats Unis et au Canada. Avec l’acquisition de Molotov, le groupe compte étendre son périmètre d’activité en europe, et en Afrique où Molotov est présent

Jean David Blanc, son fondateur et PDG, reste président de la société et devient également Chief Strategy Officer.

Reconnaissances et réalisations

Molotov a remporté plusieurs prix pour son innovation et sa contribution à l’industrie de la télévision, notamment le prix de la meilleure start-up de l’année aux French Tech Days en 2016 et le prix de la meilleure application mobile aux Trophées des Apps en 2017. La société a également été reconnue comme l’une des entreprises les plus innovantes de France par BFM Business en 2019.

Effectifs

Molotov emploie plus de 100 personnes à son siège social de Paris, en France