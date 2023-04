Chiffre d’affaires record pour Bytedance en 2022

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Selon The Information, ByteDance, l’éditeur de TikTok aurait généré plus de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022, soit une croissance de plus de 30% par rapport à 2021. Les revenus de ByteDance sont désormais comparables à ceux de Tencent, qui possède WeChat. Cette croissance a été portée par l’activité publicitaire de l’entreprise, principalement sur Douyin, une application similaire à TikTok qui compte des centaines de millions d’utilisateurs actifs quotidiens en Chine. Les consommateurs chinois ont dépensé 205 milliards de dollars pour acheter des biens sur Douyin l’année dernière, soit une augmentation de 76% par rapport à 2021.

A titre de comparaison, en 2022, les revenus publicitaires de TikTok ont dépassé ceux de Snapchat, qui ont atteint 4,6 milliards de dollars, en hausse de 12% par rapport à 2021. Les revenus publicitaires de YouTube ont augmenté de 1% à 29,2 milliards de dollars en 2022, tandis que ceux de Meta ont augmenté de 1% à 116,6 milliards de dollars.

Bytedance serait, au regard du dernier investissement d’un montant de 100 millions de dollars reçu de la société g42, dirigée par le Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, d’un peu plus de 220 miliards de dollars. Une valorisation qui a fortement baissé par rapport à sa valorisation la plus haute, obtenue lors d’un programme de rachat d’actions en 2022, et portée à près de 400 milliards de dollars.