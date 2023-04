Elon Musk retire les badges de certifications au gré des prises de paroles de ses utilisateurs

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Twitter a décidé de retirer les badges bleus indiquant l’authentification des comptes qui en avaient déjà un, après avoir annoncé que cette fonctionnalité serait désormais payante à partir du 1er avril.

Le New York Times, ainsi que d’autres organisations et personnalités, ont refusé de payer pour obtenir le badge, provoquant la colère d’Elon Musk qui sur Twitter indiquait hier « La vraie tragédie du @NYTimes est que leur propagande n’est même pas intéressante »,

Le New York Times a également déclaré qu’il ne paierait pas pour vérifier les comptes Twitter de ses journalistes, à moins que cela ne soit essentiel pour leur travail. Le journal a perdu son badge de vérification suite à cette annonce.

Selon les nouvelles conditions générales d’utilisation de Twitter, les comptes qui ne paient pas perdent leur badge bleu, tandis que ceux qui souhaitent obtenir une vérification doivent payer un abonnement mensuel (1 000 dollars pour les organisations, 8 dollars pour les comptes individuels).

Comme nous l’indiquions dans le TLDR de notre newsletter, dix mille sociétés et personnalités les plus populaires sur Twitter seraient exemptées de cette règle, ainsi que les plus importants annonceurs selon un document interne de Twitter.

Le processus de retrait des badges bleus semble être manuel et progressif.