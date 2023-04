[Silicon Carne] Le cri de la licorne

Fini les licornes, vive les cafards !

J’ai eu la chance de debriefer le BIG RESET que vit le monde de la Tech après la chute de la Silicon Valley Bank avec Jean de la Rochebrochard (aka Le Marquis) et Pierre Gaubil (aka El Professor).

Une parole rare sans bullshit qui explique bien le monde auquel les startups et les VCs vont devoir faire face dès à présent.

Listen to « Le cri de la licorne » on Spreaker.

