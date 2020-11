CleanTech: PowerUp lève 5 millions d’euros auprès d’EDF et Supernova Invest

Le Français PowerUp, à l’origine d’une solution qui prolonge la durée de vie des batteries lithium, lève 5 millions d’euros auprès du groupe EDF, de l’investisseur historique Supernova Invest et de business angels. La startup basée à Aulnay-sous-Bois commencera sa production de batteries en 2021.

Né en 2017 de la collaboration entre le CEA-Liten et Lumila, PowerUp développe une solution qui prolonge de manière considérable la durée de vie des batteries lithium. Cette technologie a vu le jour après plus de 10 ans de recherche du CEA-Liten et 7 brevets. La technologie MAP (Mesurer, Agir, Prédire) développée par PowerUp offre aux batteries lithium-ion des performances accrue et une longévité qui les rendent plus compétitives sur le marché du stockage massif d’énergie. La startup française a déjà testé ses batterie avec de grands groupes tels que la SNCF Réseau, EDF, Schneider Electric ou encore Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées.

Cap sur l’Europe

« En 2018, le Groupe EDF a lancé le plan ‘stockage électrique’ avec pour ambition de devenir le leader européen du secteur d’ici 2035 », commente Michel Vanhaesbroucke, directeur du Corporate Venture et incubateur EDF Pulse Croissance. « Nous sommes très heureux d’investir dans la technologie de PowerUp qui constitue une brique supplémentaire pour optimiser les systèmes de stockage et développer de nouveaux cas d’usage sur des projets de grosses capacités ».

PowerUp ambitionne désormais de se développer en France et en Europe. « Nous allons passer dès 2021 à une phase de production plus importante, ce capital va permettre d’accompagner notre croissance », explique Josselin Priour, PDG et fondateur de PowerUp, qui est également président de Lumila. « En plus d’asseoir notre position sur le territoire Français, nous avons pour ambition de développer notre activité en Europe et outre-Atlantique ».

PowerUp : les données clés

Fondateur : Josselin Priour

Création : 2017

Siège social : Aulnay-sous-Bois, Île-de-France

Secteur : CleanTech

Financement : 5 millions d’euros auprès du groupe EDF, de l’investisseur historique Supernova Invest et de business angels.