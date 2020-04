ClimateView lève 2,5 millions de dollars pour lutter contre la pollution urbaine

ClimateView, spécialisé dans la surveillance et la visualisation des émissions de gaz à effet de serre, lève 2,5 millions de dollars auprès notamment de la société Norrsken Foundation et de Nordic Makers, un syndicat de business angels composé des fondateurs de Zendesk, Sitecore et Unity Technologies. Max Ventures et GGV Capital ont également participé au financement.

Lancé en 2017 par Tomer Shalit, ClimateView développe un logiciel permettant aux villes d’avoir une vue d’ensemble sur leur état de pollution et leurs avancées écologiques. La plateforme fournit des données sur les émissions de gaz à effet de serre, les solutions possibles pour les réduire, ainsi que des indicateurs montrant la performance en temps réel de chaque solution et des suggestions d’actions pour améliorer les performances.

Les villes, à l’origine de 70% des émissions de CO2

Les outils de surveillance et de visualisation de ClimateView s’adressent en particulier aux villes, qui émettent 70% des émissions de CO2 à l’échelle mondial. Cependant, la solution de la startup suédoise peut également s’appliquer aux entreprises, aux régions et aux états.

Basé à Stockholm, ClimateView travaille notamment avec le Conseil du climat (un comité suédois constitué d’experts), qui a utilisé son logiciel pour publier une feuille de route numérique sur ses ambitions en matière d’écologie. La startup collabore également avec l’Union européenne, la Swedish Energy Agency ou encore l’entreprise d’électricité suédoise Vattenfall.

ClimateView : les données clés

Fondateur: Tomer Shalit

Création: 2017

Siège social: Stockholm

Activité: logiciel fournissant des données sur les émissions de gaz à effet de serre des villes

Financement: 2,5 millions de dollars en avril 2020 auprès notamment de la société Norrsken Foundation et de Nordic Makers, un syndicat de business angels composé des fondateurs de Zendesk, Sitecore et Unity Technologies. Max Ventures et GGV Capital ont également participé au financement.