Freddy Mini, fondateur de Trustedout qui évalue la légitimité des médias et le degré d’expertise de leur contenu, a mis en avant les raisons de la défiance existante envers les médias, aux Etats-Unis et en France.

« La pandémie augmente les écarts de confiance envers les médias. Aux Etats-Unis, les Républicains font très peu confiance aux médias de l’ordre de 25% et ils croient aux médias qui sont très républicain. Les démocrates croient quant à eux plus dans les médias de l’ordre de 75% et font confiance aux médias de leur parti », explique Freddy Mini, fondateur de Trustedout.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Freddy Mini, fondateur de Trustedout :

