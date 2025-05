OpenAI + Jonathan Ive, un pari à 6,5 milliards pour donner forme à l’IA

C’est la plus importante acquisition d’OpenAI, avec une transaction qui s’élève à 6,5 milliards de dollars en actions pour s’offrir io, la startup de design hardware fondée par Jonathan Ive. Une opération à très forte portée symbolique et stratégique, qui ne manque pas d’alimenter les débats de l’écosystème tech de la Vallée.

Annoncée sur le blog d’Open AI et illustrée d’une interview entre Jonathan Ive et Sam Altman, le créateur du design de l’iPhone et du MacBook Pro, ambitionne de réinventer la façon dont les humains interagissent avec la machine, à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Un pari que Sam Altman décrit comme une tentative de « repenser complètement ce que signifie utiliser un ordinateur ».

Les deux hommes se sont rencontrés il y a deux ans et très vite, un consensus s’impose, ni OpenAI ni LoveFrom, le studio d’Ive, ne peuvent, seuls, concevoir le prochain terminal informatique. Il faut une troisième entité. Ce sera io.

Aujourd’hui l’équipe compte 55 ingénieurs, designers et chercheurs, issus notamment d’Apple, et travaille depuis un an sur un premier prototype avec pour objectif une sortie commerciale en 2026.

Ce nouveau terminal, encore (très)confidentiel, veut dépasser les limites du laptop, du smartphone et de l’interface tactile pour être un objet simple, intuitif, presque invisible. Un form factor qui permet à chacun d’activer la puissance des modèles IA comme ChatGPT sans passer par des interfaces complexes et sans reproduire les écueils des produits trop gadgets ou mal pensés, comme le Humane Ai Pin ou le Rabbit R1. Bref, un brief taillé pour les créatifs!

« Nous sommes encore dans la phase terminale des interactions IA. Nous n’avons pas encore trouvé l’équivalent de l’interface graphique, mais nous le trouverons », reconnaît Sam Altman.

Avec cette acquisition, OpenAI poursuit sa logique d’intégration verticale pour prendre le contrôle de l’expérience utilisateur, de bout en bout. Ainsi ce rachat s’inscrit dans une série d’opérations menées par OpenAI. En l’espace de quelques mois, la firme a mis la main sur Windsurf (codage assisté par IA, 3 milliards $), Rockset (bases de données analytiques), et a investi dans la startup robotique Physical Intelligence, soutenue par Jeff Bezos. Ces initiatives convergent vers l’objectif de faire émerger un écosystème complet, du modèle à l’interface, de l’infrastructure à l’objet.

Avec cette acquisition, OpenAI se met dans son couloir de course, à coté de compétiteurs aguerris dans l’intégration hardware / software. Un défi que se doit de relever désormais Jonathan Ive, qui malgré ses collaboration n’a sorti aucun produit grand public notoire depuis son départ d’Apple en 2019. Cela étant quelques heures après l’annonce, l’action Apple reculait de plus de 2 %.