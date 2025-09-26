Avec Pulse, OpenAI se met en rupture avec Google et Meta

Si les annonces d’OpenAI se succèdent chaque jour, Pulse a immédiatement retenu l’attention de la rédaction. Avec cette nouvelle solution, la société de Sam Altman inverse la logique question / réponse, en proposant des flux de contenus proactifs et contextualisés, actualisés chaque jour à partir de l’usage que vous faites de ChatGPT.

Ainsi face au search de Google qui repose sur un paradigme pull, où l’utilisateur exprime une intention de recherche déclenchant résultats et publicités, OpenAI supprime avec Pulse cette étape en poussant l’information avant même que la question ne soit formulée. Face au feed de Meta qui bâtit son modèle sur l’infini avec un scroll permanent, flux algorithmique, pour un engagement maximal, Pulse adopte l’anti-thèse, un rendez-vous quotidien, limité dans le temps, pensé pour éviter la captation d’attention permanente.

Si le sujet de la personnalisation n’a rien de nouveau, l’approche d’OpenAi est un choix en rupture frontale avec ce que Meta, TikTok et consorts nous imposent au quotidien en captant notre attention de manière addictive.

Pulse crée une forme de journal individuel, façonné par les préférences, l’historique et les intégrations d’outils tiers à l’instar de Gmail, ou votre calendrier, si vous avez donné l’accès à ChatGPT. Ce modèle hyper-personnalisé rompt avec l’universalité du search (Google) et du feed (Meta).

En s’écartant du modèle dominant de l’économie de l’attention, OpenAI mise sur la valeur ajoutée perçue. Ce choix stratégique prépare aussi un modèle économique moins dépendant de la publicité, et davantage aligné avec des offres premium et la vision d’Altman réticent à la publicité.

C’est l’un des premiers projets majeurs depuis l’arrivée de Fidji Simo à la tête du produit chez OpenAI. Ancienne dirigeante de Meta et actuelle PDG d’Instacart, elle imprime déjà une nouvelle direction : faire de ChatGPT non seulement un outil d’interaction, mais un compagnon proactif et structurant dans la vie quotidienne des utilisateurs.