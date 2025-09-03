ANTHROPIC signe une levée record de 12,1 milliards d’euros et se rapproche d’OpenAI

Anthropic et OpenAI s’imposent désormais comme les deux acteurs dominants de l’intelligence artificielle générative. Leur influence dépasse le champ de la recherche pour s’ancrer dans les infrastructures critiques de l’économie numérique mondiale, pourtant, leurs parcours financiers et leur rapport aux investisseurs dessinent deux modèles contrastés.

Anthropic vient d’annoncer une série F de 13 milliards de dollars, soit environ 12,1 milliards d’euros, qui porte sa valorisation post-money à 183 milliards de dollars (≈ 170 milliards d’euros). L’opération a été menée par ICONIQ Capital, avec Fidelity Management & Research Company et Lightspeed Venture Partners en co-lead. Elle a mobilisé un large spectre d’acteurs financiers, avec des fonds souverains comme GIC ou QIA et des géants de la gestion d’actifs tels que BlackRock, Blackstone ou T. Rowe Price.

La startup fondée par Dario et Daniela Amodei s’est construite autour d’un positionnement centré sur la sécurité, l’interprétabilité et l’alignement. En à peine deux ans, son produit Claude, lancé en mars 2023, enregistre une très forte croissance. Anthropic atteint 1 milliard de dollars de revenus annualisé début 2025, puis 5 milliards de dollars en août 2025. La startup revendique aujourd’hui plus de 300 000 entreprises clientes et un portefeuille qui combine API, offres spécialisées pour développeurs, dont Claude Code, et abonnements pour les particuliers.

De son coté OpenAI s’appuie sur un modèle structuré différemment. Ainsi après avoir levé 40 milliards de dollars au printemps 2025, soit environ 37,1 milliards d’euros, la société est valorisée à 300 milliards de dollars (≈ 278 milliards d’euros). Des transactions secondaires en préparation pourraient pousser ce niveau à 500 milliards de dollars, ce qui placerait OpenAI au rang des plus grandes entreprises technologiques mondiales. La particularité de la société dirigée par Sam Altman est son partenariat exclusif avec Microsoft, qui lui fournit puissance de calcul, capital et distribution via Azure.

Ainsi les deux modèles révèlent une divergence stratégique, Anthropic a choisi une diversification de ses investisseurs et une indépendance vis à vis d’un seul partenaire industriel, tandis qu’OpenAI assume une intégration poussée avec Microsoft. Le premier joue la carte de la pluralité et du financement institutionnel global, le second celle de l’ancrage industriel et technologique avec un allié unique.