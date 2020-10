Colonies, Homeloop, Comet Meetings…: les levées de fonds de l’année 2020 dans la PropTech

La pandémie a accéléré la digitalisation de la plupart des secteurs, y compris celui de l’immobilier. Les startups PropTech (Property Technology) ont pu bénéficier de cette accélération pour miser sur leur déploiement. On dénombre pour le moment une vingtaine de levées de fonds françaises dans la PropTech depuis janvier, pour un montant total d’environ 109 millions d’euros. Retour sur les levées de fonds des PropTech en cette année particulière.

Colonies: 30 millions d’euros

Colonies est spécialisé dans le coliving, une forme de colocation nouvelle génération qui prend vie dans un immeuble ou une maison pour proposer à ses locataires une chambre ou un studio privé avec des services supplémentaires compris dans le loyer (ménage, connexion Internet, salle de sport, laverie, rooftop…).

Investisseurs: Idinvest Partners, Global Founders Capital, La Financière Saint James

Homeloop: 20 millions d’euros

Homeloop est une plateforme qui achète des biens immobiliers aux particuliers pour les revendre.

Investisseurs: Crescendix

Comet Meetings: 15 millions d’euros

Comet Meetings est spécialisé dans l’organisation de réunions et séminaires d’entreprises en proposant une large gamme de salles personnalisables.

Investisseurs: Bpifrance, Idinvest Partners, HEC Ventures, business angels

Matera (ex illicopro): 10 millions d’euros

Matera développe une plateforme collaborative dédiée à la gestion des copropriétés.

Investisseurs: Index Ventures, Samaipata Ventures

Bellman: 4,1 millions d’euros

Bellman est une plateforme permettant aux gestionnaires de copropriétés de gérer plus rapidement les demandes des copropriétaires via des logiciels conçus spécialement par la startup.

Investisseurs: Lakestar, Connect Ventures, La Financière Saint-James

Unlatch: 4 millions d’euros

Unlatch (ex LegaLife Immobilier) est une solution logicielle dédiée aux promoteurs immobiliers qui simplifie et digitalise leurs ventes immobilières.

Investisseurs: AXA Venture Partners

Welcome at Work!: 4 millions d’euros

Welcome at Work! est spécialisé dans la création, la gestion et l’animation des parties communes des immeubles de bureaux.

Investisseurs: Generis Capital Partners, Bpifrance

Garantme: 4 millions d’euros

Garantme développe une solution de caution locative à destination des candidats-locataires.

Investisseurs: NewAlpha, Axeleo, Bpifrance

Energie IP: 3 millions d’euros

Energie IP développe des systèmes de gestion technique du bâtiment.

Investisseurs: Demeter, Groupe Nexity

Kaliz: 2,3 millions d’euros

Kaliz est spécialisé dans la gestion locative pour les multipropriétaires.

Investisseurs: Bpifrance, business angels

Bellevilles: 2 millions d’euros

Bellevilles se définit comme une foncière responsable ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale).

Investisseurs: Lita.co

Check & Visit: 1,6 million d’euros

Check & Visit développe pour les professionnels de l’immobilier une plateforme de services à la demande, notamment pour réaliser des état des lieux.

Investisseurs: Axeleo, Club des Prophètes, business angels

Volum (ex Kowffice): 1,5 million d’euros

Volum développe une plateforme qui met en relation propriétaires et locataires de bureaux.

Investisseurs: Newfund, business angels

MonEmprunt: 1,5 million d’euros

MonEmprunt accompagne ses clients dans leur recherche de crédits immobiliers.

Investisseurs: Sogescot, BPI, Go Capital, MBA holding

Beeldi: 1,3 million d’euros

Beeldi développe une solution pour automatiser les audits techniques du bâtiment.

Investisseurs: Starquest Capital, Kima Venture

Boks: 1 million d’euros

Boks développe et commercialise des coffres connectés permettant des livraisons de colis dans les parties communes des immeubles.

Investisseurs: business angels

Keez: 1 million d’euros

Keez propose des espaces mixtes de travail et de réunion totalement privatisés.

Investisseurs: business angels

Colette: 1 million d’euros

Colette met en relation les moins de 30 ans à la recherche d’un hébergement avec des seniors qui disposent de chambres à louer.

Investisseurs: business angels

Apimo: 1 million d’euros

Apimo développe un logiciel de gestion à destination des agences immobilières.

Investisseurs: Akiles

La Devanture: 400 000 euros

La Devanture permet aux professionnels de trouver et louer un espace commercial éphémère.

Investisseurs: business angels, family offices