L’immobilier est loin d’avoir fait sa révolution digitale

Le secteur de l’immobilier connaissait de profondes lacunes quant à sa digitalisation par peur et manque de confiance. Bertrand Gstalder, CEO du Groupe SeLoger, aborde l’impact de la crise du covid sur la digitalisation du secteur de l’immobilier. Qu’en est-il maintenant et surtout demain? Nous sommes également revenus sur l’impact du télétravail massif sur l’immobilier de bureaux. En effet, 3,3 millions de mètres carrés sont à présent inoccupés dans Paris et sa région.

Vous retrouverez ensuite Blue Valet, une startup bordelaise créée en 2015 par deux frères: Hugo et Benoît Ricard. Via sa plateforme, elle propose un service de voituriers à proximité des gares et des aéroports. Son activité est donc fortement liée au secteur du tourisme. Comment l’entreprise traverse-t-elle la crise? Quelles sont ses perspectives? Pour en parler, nous avons échangé avec Hugo Ricard.

