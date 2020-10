Silicon Carne: Le boom des podcasts

Le format audio est en train d’exploser, le nombre de nouveaux podcasts a presque doublé aux US ces deux dernières années et l’on voit aussi de nouvelles plateformes audio émerger que ce soit Clubhouse, Space Chat, Roadtrip, Spoon, Eternal… la liste n’en finit plus de s’allonger. Alors qu’est ce qui passe tout d’un coup, on dirait que plus personne ne veut écrire ou lire. Tout le monde y va de son podcast, même les marques s’y mettent et les gens écoutent de plus en plus de contenu audio. Les VCs sont en alerte rouge et financent de plus en plus de startups dans le secteur pourtant l’audio n’est pas un sujet totalement nouveau

Nos invites :

Sneha Hiremath, spécialiste en communication externe auprès de fonds d’investissement et auteur du podcast Planet PE (Private Equity) Matthieu Stefani, fondateur de Cosa Vostra et auteur du fameux podcast Génération Do It Yourself Damien Douani, chroniqueur spécialisé en nouveaux médias, co-auteur entre autres des Eclaireurs du Numérique.