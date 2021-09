Comment analyser et optimiser votre processus O2C

ll est l’heure de revoir et d’optimiser l’un des processus essentiels de votre entreprise : Order-to-Cash (O2C).

À l’ère de l’économie digitale, O2C est un processus clé pour les organisations. Plus le processus est efficace et précis, meilleures seront la performance opérationnelle, la satisfaction client et la gestion de trésorerie.

Découvrez comment Signavio, qui fait maintenant partie du groupe SAP, associe la puissance de la modélisation à celle du process mining pour définir et surveiller votre processus O2C lors de notre webinar, le 30 septembre prochain à 9h30.

S’inscrire