La crise du COVID19 aura obligé de nombreuses sociétés à revoir leurs stratégies marketing. Le digital a bien entendu été le grand gagnant des réallocations budgétaires et opérationnelles.

En 18 mois, nous avons vu se démultiplier un nombre croissant de webinars, livres blancs, podcasts, contenus video de marque, prises de paroles d’entreprise, le tout véhiculé par des emailing, newsletters voire communiqués de presse chargés de les amplifier.

Si pour certains les résultats ont été mitigés en raison d’une improvisation due aux circonstances, de nombreuses opérations ont démontré l’intérêt d’augmenter leurs budgets à la vue de leurs performances.

Comment sortir de l’improvisation et construire une courbe d’expérience à l’instar d’acteurs comme Microsoft, Salesforce ou Adobe pour développer une stratégie de content marketing qui renforce chaque année les performances de votre entreprise? telle est la promesse de notre nouveau programme NEW STANDARDS DIGITAL MARKETING et de cette 1ere conférence consacrée aux nouveaux standards du content marketing.

Quels sont les outils les plus performants, comment les mettre en oeuvre, quelles sont les meilleures pratiques autant de questions auxquelles répondrons nos invités.

Nous recevrons Sebastien Imbert, CMO de Microsoft France avec lequel nous échangerons sur la stratégie qu’il a mis en oeuvre depuis une dizaine d’années. Jean Louis Benard le Fondateur et dirigeant de Sociabble viendra également présenter ses retours d’expériences en matière de content marketing.

Nous dévoilerons dans quelques jours les autres intervenants de cette conférence qui aura lieu chez DECODE Media l’éditeur de FrenchWeb, et qui sera bien entendu accessible en replay à toutes les personnes qui s’y sont inscrites.

Pour vous inscrire à cette conférence NEW STANDARDS « Quelle stratégie de content marketing pour 2022? » merci de renseigner le formulaire çi dessous

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de nos membres. Le destinataire des données est l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »