Comment Cellenza accompagne les entreprises dans leur transformation numérique?

La plupart des responsables data et analyse ont encore du mal à faire passer les projets d’intelligence artificielle du prototype à la production, selon l’enquête de Gartner sur l’IA dans les organisations réalisée en 2019.

Face à ce constat, le cabinet de conseil Cellenza propose aux entreprises une solution baptisée Smart Business, prévue pour répondre aux besoins concrets des entrepreneurs. « On observe un désengagement des métiers dans les phases de développement », explique Yann Bilissor, Senior Technical Officer Smart Business. « C’est dans ce sens que nous avons proposé Smart Business, qui fournit un cadre de travail méthodologique et technique, dans le but de valoriser le business ».

Concrètement, le cabinet de conseil met en place une stratégie en 5 étapes :

La cartographie du besoin : rassembler les métiers autour de la table pour identifier les « pain points » L’automatisation intelligente (ou hyper automatisation): il s’agit de libérer des énergies d’entreprise pour les mobiliser sur les tâches à forte valeur ajoutée La phase d’analyse : faire de la donnée récupérée une information utile pour l’entreprise, via l’intelligence artificielle et le machine learning Diffuser l’information auprès des métiers à travers des « Smart Channel » (ou canaux intelligents) Penser global : anticiper, via un simulateur d’impact de décisions (comme par exemple la stratégie de distribution des produits afin de maximiser son chiffre d’affaires sur l’ensemble du territoire)

Retrouvez l’interview complète de Yann Bilissor, Senior Technical Officer Smart Business :

Cellenza tente de se distinguer par sa méthode et sa technique. « Nous mettons au cœur de nos interventions l’agilité afin de pouvoir itérer sur les solutions techniques que nous proposons », poursuit Yann Bilissor. « Nous utilisons également des accélérateurs technologiques que nous avons pu tester chez nos clients pour aller plus vite et avoir du concret. À cela s’ajoute également notre capacité à avoir des partenariats solides, notamment avec Microsoft pour la partie cloud, afin de pouvoir traiter massivement les données ».