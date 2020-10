Comment Devlyx aide les buralistes à se digitaliser

Avec les hausses successives du prix des paquets de cigarettes, le déclin de la presse papier et

l’essor du numérique, les buralistes ont vu leurs activités considérablement affectées par les

nouvelles habitudes de consommation des Français. A l’arrivée de l’euro en 2022, il y avait environ

33 000 buralistes en France. Aujourd’hui, il en reste à peine plus de 20 000, et de plus en plus de

bureaux de tabac sont à vendre en zone rurale. Or le bureau de tabac est parfois le dernier lieu de

vie dans les petites communes. Pour perdurer, les buralistes doivent donc se diversifier.

C’est dans ce cadre que Devlyx, spécialiste des solutions logicielles d’encaissement et de gestion

commerciale à destination des commerces de proximité, entre en scène pour les accompagner

dans leur mutation. Filiale du groupe DL Software depuis 2018, Devlyx s’attèle en effet à digitaliser

leurs activités pour optimiser leur chiffre d’affaires. Indépendant par rapport à l’industrie du tabac,

Devlyx s’appuie sur un réseau de revendeurs exclusifs pour tisser une meilleure relation de

proximité avec les commerçants, tout en assurant un maillage sur tout le territoire national.

Dans la région Occitanie, c’est JDC Midi-Pyrénées qui distribue les solutions de Devlyx pour

simplifier la gestion des points de vente des commerçants, et donc des buralistes. Possédant une

expertise dans les systèmes d’encaissement et entretenant une relation privilégiée avec les

buralistes, JDC Midi-Pyrénées permet à Devlyx, d’être un gage de confiance pour les

commerçants à l’échelon local. Une confiance renforcée par la solide expérience de JDC Midi-

Pyrénées, qui opère dans la région depuis 1989. La société a donc été aux premières loges des

bouleversements qui ont directement impacté les buralistes au cours des dernières décennies. Les

deux entreprises en sont convaincues, «le buraliste est aujourd’hui un gestionnaire de data». Et

cela va l’être encore davantage avec DeVance+, la nouvelle version du logiciel d’encaissement

éditée par Devlyx.