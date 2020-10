Alexandre Malsch lance Fulllife, une DNVB dans le gaming

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Et revoilà Alexandre Malsch dans le bain de l’entrepreneuriat ! En début d’année, l’entrepreneur français nous confiait travailler sur un nouveau projet combinant ses expériences au sein de Melty et Quiksilver. Cela se concrétise aujourd’hui avec le lancement de Fulllife, une DNVB qui proposera des collections de vêtements pour les joueurs de jeux vidéo dès janvier prochain. La marque vient de boucler un tour d’amorçage de 2,5 millions d’euros.

Et on continue avec une interview à retrouver en intégralité sur le journal des RH. Si le sujet de l’engagement des collaborateurs n’est pas nouveau, il a pris une place particulièrement importante depuis le début de la crise. Une des façons de le mesurer est de proposer une application où les collaborateurs peuvent partager leurs feedbacks. Pour quels bénéfices? Extrait de l’interview de Christophe Bergeon, fondateur de Zest Me Up.

Et si votre carte bancaire devenait votre carte de fidélité ? C’est ce que permet Joko avec son application de cashback. La start-up française annonce aujourd’hui une levée de fonds de 10 millions d’euros. Les enjeux derrière cette opération avec Xavier Starkloff, co-fondateur et CEO de Joko.

