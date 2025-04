Comment espionner légalement vos concurrents (et gratuitement) : guide express des Ad Libraries

La majorité des fondateurs et des responsables marketing ne le savent pas — ou l’ignorent sciemment. Il est aujourd’hui possible de consulter, en quelques clics, l’intégralité des publicités diffusées par leurs concurrents sur les principales plateformes publicitaires. Aucun outil payant, aucun hack, aucun insider : seulement des bibliothèques publicitaires publiques, maintenues par Google, Meta et LinkedIn.

Un réflexe encore trop rare

Interroger un fondateur sur le positionnement publicitaire de ses concurrents révèle souvent un aveu d’impuissance : « On ne sait pas trop ce qu’ils racontent », « on imagine qu’ils ciblent les mêmes personas ». Pourtant, il suffit de quelques minutes pour le vérifier. Les plateformes de Meta (Facebook, Instagram), Google (YouTube, Search, Display) et LinkedIn rendent accessibles à tous les contenus sponsorisés diffusés par les entreprises — passés et en cours. Ces bibliothèques permettent de remonter l’historique des campagnes, d’analyser les messages testés, les formats utilisés et la durée de diffusion. Bref, une radiographie des efforts Go-To-Market adverses.

Trois plateformes, une même promesse : transparence stratégique

1. Meta Ads Library

📍 https://www.facebook.com/ads/library/

Cette bibliothèque recense toutes les publicités diffusées sur Facebook, Instagram et Messenger. Elle permet une recherche par mot-clé, nom de page ou organisation. Chaque publicité est présentée avec sa date de lancement, son contenu visuel et parfois des données sur les impressions.

2. Google Ads Transparency Center

📍 https://adstransparency.google.com/

Cette interface permet d’explorer les publicités diffusées sur YouTube, Google Search, Gmail et le réseau Display. Les résultats affichent les visuels, les textes, les dates et la géographie de diffusion.

3. LinkedIn Ads Library

📍 https://www.linkedin.com/ad-library

Fonctionnalité plus récente, la bibliothèque de LinkedIn se concentre sur les annonces en B2B. Elle permet d’analyser les approches RH, les messages orientés produit, les campagnes d’influence sectorielle.

4. TikTok Ad Library

📍 https://library.tiktok.com/ads

La plateforme TikTok met désormais à disposition une bibliothèque publicitaire complète, offrant un aperçu des campagnes sponsorisées, de leur format vidéo, de leurs textes et de leurs dates de diffusion. Une ressource essentielle pour comprendre les codes créatifs des marques les plus dynamiques, notamment en B2C et en DTC.

Ce que vous pouvez apprendre en 7 minutes

Quels messages sont testés par vos concurrents Quels formats sont privilégiés (vidéo, carrousel, texte seul) Quels segments de clients sont ciblés , selon les visuels ou les call-to-actions Quels messages sont pérennisés , donc jugés performants Sur quelles plateformes vos concurrents investissent le plus



Cette analyse permet de détecter les angles dominants du marché, les tendances émergentes, mais aussi les failles narratives : un segment négligé, un usage mal adressé, un ton dissonant.

Pour qui, pourquoi ?

Marketing & Growth teams

Pour s’inspirer de ce qui fonctionne, repérer des formats efficaces ou valider une intuition créative.

Fondateurs early-stage

Pour affiner leur positionnement dès le départ, en évitant de réinventer la roue — ou au contraire, en identifiant les marges de différenciation.

Candidats en poste GTM

Arriver en entretien avec une analyse des publicités de l’entreprise et de ses concurrents, assortie de recommandations, est un signal fort de préparation et de compréhension du métier.

Product Marketing Managers

Pour ajuster la stratégie narrative produit en temps réel, notamment lors d’un lancement ou d’un pivot.

Trois usages concrets, à impact immédiat