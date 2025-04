Chipiron veut rendre l’IRM aussi accessible que la radio et lève un nouveau tour de 15 millions d’euros

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) reste aujourd’hui l’examen le plus précis pour le diagnostic médical, mais aussi le plus contraint : coût élevé, installation lourde, accès limité aux grands hôpitaux. La startup française Chipiron entend renverser ce paradigme en développant une IRM mobile, légère et dix fois moins chère que les modèles traditionnels.

L’ambition est de rendre l’IRM aussi accessible que la radiographie, en termes de déploiement, de coûts et d’usage. À l’heure où les systèmes de santé doivent absorber une demande croissante d’imagerie médicale, cette technologie pourrait profondément modifier la distribution des soins.

Une rupture d’usage dans un marché figé

Aujourd’hui, l’accès à l’IRM reste réservé à des établissements dotés d’infrastructures lourdes et coûteuses. Le matériel standard nécessite des blindages magnétiques, des locaux adaptés, et une expertise technique poussée. Conséquence : des délais d’attente prolongés, une saturation des plateaux techniques, et une exclusion de nombreux patients (porteurs d’implants, personnes claustrophobes, enfants).

Chipiron prend le problème à la racine. En développant une IRM très bas champ, portable et économique, la startup vise à démocratiser l’usage de l’IRM dans des structures jusqu’ici exclues : centres de soins de proximité, cliniques privées, unités mobiles, ou établissements isolés. Cette technologie de rupture permet non seulement de s’affranchir des contraintes logistiques classiques, mais ouvre aussi l’accès à des publics vulnérables.

Vers un nouveau standard international

La levée de fonds de 15 millions d’euros réalisée par Chipiron vise à financer la dernière phase de R&D, produire les premiers prototypes cliniques d’ici fin 2025, et démarrer les essais hospitaliers en 2026. L’objectif à moyen terme est clair : obtenir les certifications CE et FDA, et déployer plus de 100 machines dans le monde d’ici cinq ans.

Le marché adressable est significatif : 10 milliards d’euros à l’échelle mondiale, dont 2,5 milliards en Europe et 500 millions en France. Mais surtout, ce marché est sous-exploité : en élargissant l’accès à l’IRM, Chipiron espère doubler la taille du segment, en créant un nouvel usage de proximité, aussi standard que la radiographie dans de nombreux parcours de soin.

Une trajectoire deeptech structurée

Fondée en 2020 à Paris par Evan Kervella (CEO) et Dimitri Labat (CSO), Chipiron s’inscrit dans une tradition d’innovation industrielle française. La société a suivi une progression structurée :

2021 : Pre-seed de 1 M€ auprès de business angels et du programme Entrepreneur First 2022-2023 : 1 M€ de financements non-dilutifs 2023 : Seed de 2,4 M€ menée par Exor Ventures et Unruly Capital 2025 : Série A de 15 M€ , menée par Blast , avec la participation de EIC Fund , iXcore , Bpifrance , France 2030 et l’EIC Accelerator



Au total, la startup a levé 20 millions d’euros en fonds propres et aides publiques.

L’enjeu est désormais industriel. Avec cette nouvelle levée, Chipiron dispose des ressources nécessaires pour transformer sa vision en réalité clinique, en installant ses premiers dispositifs en hôpital début 2026.