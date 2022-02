Comment évaluer et certifier les intelligences artificielles?

L’intelligence artificielle ne nous a toujours pas sauvés de la pandémie Covid et n’a pas encore résolu le problème de la faim dans le monde. Mais la technologie avance, à grand renfort de puissance de calcul démultipliée et d’algorithmes toujours plus profonds et complexes. Une révolution qui touche toutes les industries et qui nécessite que l’on se pose plus précisément sur les sujets d’évaluation puis de certification.

Comment s’assurer qu’une « IA » est apte à prendre part aux processus de décision d’une entreprise ? Comment peut-on certifier que l’algorithme utilisé n’est pas biaisé et défavorable à une partie de la population?

De nombreux comités d’éthique travaillent sur le sujet depuis plusieurs années, notamment au sein des plus grosses sociétés technologiques qui produisent ces fameuses intelligences artificielles. Mais au delà de la déclaration d’intention, il s’agit de mettre en place des procédures d’évaluation permettent de créer et d’entretenir la confiance envers les outils développés. En France le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE), travaille sur cette thématique. Agnès Delaborde, ingénieur de recherche au LNE nous apporte son regard sur le sujet.

Le contributeur :