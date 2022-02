[Série A] Snapshift lève 40 millions d’euros auprès de Highland Europe

Snapshift lève 40 millions d’euros auprès de Highland Europe, Bpifrance, via son fonds Digital Venture, et UL Invest. La startup parisienne avait déjà levé 5 millions d’euros en seed en 2019. Snapshift, qui était à l’origine un outil interne de gestion des plannings, entend ainsi poursuivre sa transformation en une plateforme de gestion de « deskless workforce ».

Lancé en 2016 par Olivier Severyns, Snapshift propose une solution destinée avant tout aux TPE/PME dans des secteurs d’activité qui ne nécessitent pas de bureaux, comme la restauration, l’hôtellerie et le retail. Cette solution permet donc aux collaborateurs de rester connectés entre eux et aux RH d’optimiser la gestion du personnel en automatisant certaines tâches, puisque les plannings des équipes sont en ligne et que le suivi des heures et absences se fait sur mobile. Snapshift revendique aujourd’hui plus de 6 000 clients (contre 2 000 en 2019) dont Subway, Pizza Hut, Carrefour, Biocoop, Amorino et Columbus Café, et 70 collaborateurs.

Des ambitions européennes

« Notre mission est d’accompagner les TPE/PME dans la gestion des ressources humaines, en simplifiant notamment la gestion de la paie, le planning et les questions de droit social encore très compliquées pour la grande majorité de nos clients », explique Olivier Severyns. « Notre solution permet à ces entreprises dont le secteur est fortement touché par des problématiques de rétention des talents, surtout en période COVID, de devenir des « great places to work » en améliorant leur système de management, la confiance et la transparence au sein des équipes opérationnelles. »

La startup parisienne se trouve sur le même segment que le Français Skello, qui commercialise un logiciel de gestion RH initialement proposé aux restaurateurs et étendu depuis aux retailers. Ce dernier a levé 54,4 millions de dollars depuis son lancement.

Cette série A devrait permettre à Snapshift d’étendre ses services en Europe, à commencer par l’Espagne. L’entreprise prévoit également de recruter 150 personnes en 2022.