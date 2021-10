Comment Indeed veut rendre le recrutement «plus juste, plus simple et beaucoup plus rapide»

Stoppé net lors du premier confinement en mars 2020 par la pandémie de Covid-19, le marché de l’emploi redémarre enfin pleinement après 18 mois d’incertitudes. Durant cette période particulière, le secteur a connu une transformation sans précédent, avec l’explosion du télétravail et du recrutement à distance. Face à ces mutations, Indeed s’est mis en ordre de bataille pour s’adapter à l’évolution des attentes des candidats et des recruteurs alors que plus de 250 millions de personnes effectuent chaque mois une recherche d’emploi sur la plateforme déployée dans plus de 60 pays à travers le monde.

En effet, le spécialiste du recrutement en ligne a notamment lancé cette année Indeed Hub Recrutement, une solution qui vise à simplifier le processus de recrutement. Dans ce sens, celle-ci automatise la présélection des candidatures, de manière à ce que les recruteurs s’épargnent un processus de tri long et chronophage pour se concentrer sur la rencontre avec les candidats.

L’Indeed Jobs Tour à Paris du 11 au 15 octobre

Pour ces derniers, cela leur évite de rester sans réponse et d’enclencher un cycle de frustration. Selon une étude menée au printemps dernier par Indeed, près d’un candidat sur deux estime que les employeurs tardent trop à manifester leur intérêt ou leur indifférence après l’envoi d’une candidature, tandis que 48% des postulants indiquent avoir abandonné une candidature après avoir estimé que le temps de réponse du recruteur était trop lent. Avec Indeed Hub Recrutement, «c’est plus juste, plus simple et beaucoup plus rapide», estime Matthieu Eloy, directeur général France d’Indeed. «On pense qu’on peut gagner jusqu’à cinq ans dans l’optimisation de la qualité des recrutements», ajoute-t-il.

Fer de lance de la stratégie de relance post-Covid, la solution Indeed Hub Recrutement figure au cœur de l’Indeed Jobs Tour, une série d’événements de recrutement 100% en ligne pour fluidifier le marché de l’emploi à l’échelon local. Après une première étape à Marseille en décembre 2020 qui a permis à 2 500 chercheurs d’emploi de passer près de 700 entretiens en visioconférence avec 17 entreprises, puis une deuxième dans les Hauts-de-France en mai dernier, Indeed Jobs Tour passera par Paris et l’Ile-de-France du 11 au 15 octobre.

A cette occasion, plus de 2 500 offres d’emploi et postes en alternance sont à pourvoir en région parisienne et plus de 3 000 entretiens seront organisés durant cette semaine de recrutement. Un événement bienvenu pour rapprocher chercheurs d’emploi et recruteurs en temps de crise sanitaire alors que l’entretien est perçu par 63% des candidats comme un tremplin vers l’accession à l’emploi.

Retrouvez l’interview de Matthieu Eloy, directeur général France d’Indeed :