[Silicon Carne] La désagrégation du travail: un phénomène mondial qui va bouleverser l’économie?

Comme le disait le rappeur Jay-Z dans une de ses chansons en 2005 « I am not a business man. I am a BUSINESS, man! »

Né à Brooklyn, Jay-Z a grandi dans une cité HLM, élevé par une mère célibataire. Au lycée, il vendait du crack pour s’en sortir mais sa vie a brusquement changé le jour où sa maman lui a acheté une boombox pour son anniversaire. Il s’est intéressé à la musique et après un premier single en 1995, il est devenu aujourd’hui le premier artiste hip-hop milliardaire. Marié à Beyoncé, sa fortune est aujourd’hui estimée à plus de 2 milliards de dollars.

Vous allez me dire « mais quel rapport avec le sujet ». Jay-Z est en fait l’archétype d’un phénomène mondial qui va bouleverser l’économie : la désagrégation du travail.

Les gens deviennent leurs propres entreprises. Si la SARL était la petite entreprise du XXe siècle, les individus sont les petites entreprises du XXIe siècle. Indépendants, entrepreneurs, créateurs, ils sont tous des exemples d’une forme de souveraineté individuelle.

Le travail « traditionnel » tel que nous le connaissons ne fait plus recette et on voit émerger une nouvelle économie où les individus préfèrent investir leur temps plutôt que de le vendre. Bref, est-ce que c’est la fin du sacro-saint contrat de travail ? On en parle cette semaine dans Silicon Carne.

