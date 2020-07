Comment Ingenico a permis à Swedish Fit de faire du paiement en ligne un levier de croissance

Que vous soyez un entrepreneur effectuant ses premiers pas dans le e-commerce, un professionnel du retail souhaitant booster sa croissance en ligne ou bien un commerçant sur le point de se lancer à l’international, créer la meilleure expérience de paiement est la clé de votre réussite. Au vu de la progression rapide du secteur du e-commerce en France, les solutions de paiement en ligne représentent un important levier de croissance pour les entreprises.

Avec la campagne « My Business, My Story », Ingenico donne la parole à ceux qui font de leurs rêves d’entreprendre une réalité. A travers des « success stories », les entrepreneurs racontent leur histoire, celle du développement de leur entreprise et de la croissance de leur activité e-commerce. Voir les choses en grand ne signifie pas dépenser plus d’argent. Cela signifie trouver des solutions de commerce en ligne fiables, optimisées et robustes qui peuvent s’adapter à vos besoins futurs, comme l’augmentation du trafic ou bien l’expansion à l’international. Après Smartbox, OPnGO et Newpharma, entre autres, nous avons suivi l’histoire de Swedish Fit qui a su dynamiser son business en ligne aux côtés d’Ingenico.



L’aventure de Swedish Fit

Originaire de Suède et arrivée en France il y a plus de vingt ans, la société Swedish Fit est née de la passion d’une famille souhaitant promouvoir la santé de manière ludique, et sans esprit de compétition. Le créateur scandinave de cours de sport alternatifs avait un objectif principal : rendre le sport accessible à tous.

Swedish Fit a été l’une des premières entreprises du marché du bien-être à s’implanter en ligne et à ainsi offrir à ses clients la possibilité de réserver les cours de leur choix, à tout moment, n’importe où et en un seul clic. Cette stratégie a permis à Swedish Fit de se développer rapidement, passant de 1 000 clients en 2000, à 10 000 en 2010, puis à 25 000 en 2019.

L’expansion à l’international

Lorsque l’entreprise s’est implantée hors de France, au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique, les volumes de transactions en ligne ont bondi de 30 000 en 2010 à 115 000 en 2019. Les ventes en ligne représentant désormais 95 % du chiffre d’affaires de Swedish Fit, ses dirigeants se sont mis en quête d’un partenaire de paiement qui pouvait continuer à soutenir leur base de clients croissante, tout en garantissant la conversion, la fiabilité et le suivi des paiements en temps réel sur les marchés transfrontaliers.

Une solution idéale pour la conversion

En s’associant à Ingenico, Swedish Fit a bénéficié d’une solution conçue pour augmenter son taux de conversion et veiller à ce qu’aucun client ne soit frustré par une transaction refusée. Pour éviter les abandons de panier, il est important de s’assurer que vos pages de paiement soient adaptées à tous types d’appareils et que vous offriez un large choix de moyens de paiement et de devises.Par ailleurs, grâce à un outil de reporting simplifié, Swedish Fit peut facilement suivre en temps réel la performance de ses paiements, assurant une gestion optimale au quotidien.

Frédéric Coury, directeur général de Swedish Fit, nous raconte : «Nous avons la chance d’être accompagnés par un partenaire comme Ingenico, qui a la capacité de s’adapter entièrement à notre environnement. Nous disposons désormais d’une solution de paiement tout-en-un, avec une plateforme qui nous permet de suivre tous nos flux quotidiennement et instantanément. En nous appuyant sur la plateforme de paiement en ligne d’Ingenico, nous avons pu nous adapter aux situations inédites comme celle que nous vivons actuellement, et proposer notamment la mise en place des séances de fitness 100% en ligne.»

Violaine Rigaut, directrice commerciale Europe du Sud, SMB Online chez Ingenico, ajoute : « Nous sommes heureux de soutenir Swedish Fit dans ses ambitions de croissance avec une solution qui rend l’expérience de paiement aussi appréciable que les cours qu’elle propose. »

En effet, la crise liée au COVID-19 a mis à rude épreuve le secteur du sport et du bien-être. La réouverture progressive des salles de sport, soumise à des règles sanitaires strictes de distanciation physique, se doit d’être accompagnée de solutions répondant aux besoins des clients. Grâce à son partenariat avec Ingenico, Swedish Fit propose la réservation en ligne qui évite tout paiement avec contact, et permet d’anticiper sur la capacité d’accueil des clients en salle. De plus, l’offre de séances 100% en ligne, proposée gratuitement pendant le confinement, positivement reçue par les participants, est désormais disponible sous abonnement.

Swedish Fit l’a fait, pourquoi pas vous ?

Ingenico met à votre service toute son expertise dans les paiements pour vous offrir assistance et flexibilité, ainsi que l’ensemble des moyens de paiement internationaux vous permettant de développer votre e-commerce en fonction de vos objectifs et de vos besoins.

