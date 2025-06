Seniors, propriété et exclusion bancaire : Jubilé lève 3 millions d’euros pour réparer une fracture oubliée du crédit

L’accès au crédit en France reste, dans les faits, profondément inégalitaire. Parmi les angles morts du système bancaire, l’exclusion des personnes âgées constitue un paradoxe massif, alors que 73 % des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement, nombre d’entre eux se retrouvent privés d’outils de financement pour adapter leur habitat, soutenir leur famille ou préserver leur autonomie. Jubilé, entreprise à mission fondée en 2022 entend précisément combler ce vide avec un produit encore très peu distribué : le prêt viager hypothécaire.

Ce dispositif, légal depuis 2006, permet aux seniors de monétiser leur patrimoine immobilier sans vendre leur bien ni quitter leur domicile. Contrairement à la vente en viager, l’emprunteur reste propriétaire. Le prêt, adossé à une hypothèque, n’est remboursé qu’au décès ou à la revente du bien, sans mensualités. Pourtant, malgré son existence légale, le produit reste marginal, selon une étude EY pour l’EPPARG, le marché français du PVH représente à peine 100 millions d’euros, quand il pourrait atteindre 8 milliards d’ici 2035.

La rareté des offres tient à la fois à une méconnaissance générale du mécanisme et à une absence d’acteurs capables de structurer l’offre à l’échelle nationale. Jubilé entend précisément y remédier en créant une infrastructure de distribution régulée, s’appuyant sur une plateforme entièrement digitalisée. Elle permet, en trois minutes, de générer une simulation personnalisée incluant une évaluation instantanée du bien immobilier mis en garantie.

Pour Mikael Levy, cofondateur et directeur général, « cet agrément reconnaît la rigueur de notre approche réglementaire mais aussi la compétence et l’expérience de nos équipes ». Il souligne également que seuls trois agréments de ce type ont été délivrés à des startups au cours des dix dernières années. En parallèle de cette validation institutionnelle, Jubilé a finalisé une levée de fonds de 3 millions d’euros. Ce financement doit permettre d’accélérer la distribution du produit sur l’ensemble du territoire, en ciblant les retraités exclus du crédit traditionnel.

« Ce double jalon – l’agrément de Société de Financement ACPR et la levée de fonds – est une étape décisive qui nous ouvre de nouvelles perspectives pour accélérer le financement des projets de vie des seniors en France », explique Pierre Cornet-Vernet, cofondateur et président de Jubilé. Il insiste sur l’alignement entre modèle économique et mission d’impact : permettre aux seniors de bien vieillir chez eux, sans précarité ni sacrifice de patrimoine.

Le contexte démographique renforce l’urgence. D’ici 2040, la France comptera près de 27 millions de seniors. Or 90 % d’entre eux souhaitent vieillir à domicile, alors même que 78 % n’ont pas les moyens de financer leur dépendance. À cela s’ajoutent des enjeux énergétiques majeurs, 3,2 millions de passoires thermiques sont aujourd’hui détenues par des personnes âgées.

Avec près de 10 millions d’euros de prêts réalisés ou en cours de finalisation en sept mois, et un millier de simulations générées chaque mois, Jubilé affiche une première traction que cette levée de fonds doit permettre d’accélérer.