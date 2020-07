Marseille: un data center inauguré dans une ancienne base allemande de sous-marins

Un centre de données du groupe américain Digital Realty/Interxion a ouvert dans une ancienne base de sous-marins de l’armée allemande de la Seconde Guerre mondiale dans le port de Marseille, véritable « hub numérique mondial ».

Baptisé MRS3 (troisième centre de données d’Interxion à Marseille), le data center de 16,5 mégawatts et de 7 000 m³ d’espaces informatiques, a été en partie mis en service le 1er juillet, en attendant l’arrivée complète de ses clients (géants internationaux du cloud, grands diffuseurs de contenus, entreprises privée). Tous vont utiliser ce centre pour s’interconnecter entre eux.

Faire de Marseille le second point d’attraction des grands centres de données en France

A terme, environ 300 personnes, dont une soixantaine de salariés d’Interxion, travailleront dans ce bâtiment abandonné depuis plusieurs dizaines d’années du Grand port maritime. « Cette base est indestructible et capable de résister à des bombes de 10 tonnes grâce à un toit en béton armé de 5,5 mères d’épaisseur« , glisse Fabrice Coquio, le président d’Interxion France, précisant avoir retrouvé des restes de la présence allemande, dont des « croix gammées » sur des murs, et des traces de bombardements.

Le groupe veut faire de Marseille le second point d’attraction des grands centres de données en France. « En tout, nous avons investi environ 300 millions d’euros et ce n’est pas fini car nous allons construire un quatrième centre d’ici 2024 d’une taille équivalente à celle du MRS3« , a précisé M. Coquio. « Nouveau hub mondial », Marseille se trouve aujourd’hui « au coeur » de l’industrie mondiale des câbles sous-marins, « reliant 4,5 milliards d’utilisateurs cloud et média numérique dans le monde ».

Quatorze câbles sont reliés à la ville, avec le projet d’en voir environ six supplémentaires connectés d’ici deux ans. Devant Marseille, la région Ile-de-France, et particulièrement la Seine-Saint-Denis, concentre beaucoup de grands centres de données français. Interxion a d’ailleurs lancé la construction à la Courneuve d’un méga-centre de données, qui sera, selon lui, le plus puissant de France.