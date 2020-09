Comment lancer sa marketplace de services

Bricolage, ménage, jardinerie… Les marketplaces de services, qui mettent en relation des personnes avec un savoir-faire et d’autres qui en ont besoin, font désormais partie intégrante de la vie des Français. Mais si la pratique à le vent en poupe, au-delà de l’idée, le succès dépendra aussi de la qualité de la plateforme technologique sur laquelle elle est adossée.

Vincent Moquet qui a fondé CMonJardinier, plateforme mettant en relation des jardiniers professionnels et des particuliers, donne trois conseils clés aux personnes qui souhaitent se lancer: «La première étape, c’est surtout de ne pas vouloir tout faire en même temps et de se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sur le cœur des besoins que vous avez identifié pour votre marché. La deuxième étape est de pouvoir rapidement adresser ses vendeurs qui vont faire le succès de la plateforme. Et de pouvoir le faire à un coût d’acquisition du marchand qui soit suffisamment bas pour que ce soit compatible avec votre modèle économique. Et puis le dernier, est de mettre en place très rapidement pour la plateforme des indicateurs clés qui puissent être suivis facilement à travers des outils accessibles au quotidien».

De la création de la plateforme à la diversification des services

Des conseils impossibles à suivre sans un bon outil technique. C’est dans l’optique de pouvoir épauler des entrepreneurs comme Vincent Moquet, avec lequel il travaille, que Sébastien Séblin, président d’AppStud, studio spécialisé dans la conception et le développement d’applications mobiles innovantes, a fondé l’outil de création de marketplaces Lynkt. «Ce que l’on a voulu faire avec Lynkt -comme avec les autres solutions que l’on développe- a été de pouvoir répondre à deux problématiques. Comment est-ce que je parviens en tant que partenaire à aider mes clients à arriver sur le marché très tôt. Et cela sans se ruiner afin qu’ils concentrent leurs investissements sur l’évolution de la plateforme, la communication et l’acquisition d’utilisateurs».

Concrètement, comment Vincent Moquet travaille-t-il avec Appstud et leur outil Lynkt? «Au départ, nous nous sommes intéressés au cœur du business en prenant chez eux les éléments qui permettaient de faire fonctionner les besoins essentiels de nos clients. Ensuite, nous avons travaillé ensemble pour diversifier les services, pouvoir en apporter de nouveaux en permanence et adapter l’outil à nos besoins spécifiques».

Quels écueils éviter avant de se lancer? Comment voient-ils les marketplaces de services évoluer dans le futur? Retrouvez l’interview complète de Sébastien Séblin, président d’AppStud, et Vincent Moquet, fondateur de CMonJardinier.

