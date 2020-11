Mobilité: la RATP rachète Mappy à Solocal pour renforcer son offre digitale

Le groupe RATP annonce le rachat de la plateforme de calcul d’itinéraires Mappy à Solocal (ex-Pages jaunes). La plateforme française rejoint aujourd’hui RATP Smart Systems, une filiale de la compagnie de transports, pour y apporter son expertise. Mappy permettra également à la RATP de compléter son offre digitale. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

Mappy, troisième acteur de la mobilité en France après Google Maps et Waze selon une étude de Médiamétrie réalisée en août 2020, a calculé 4,7 milliards d’itinéraires l’an passé. Le service de cartographie de Solocal référence 13 modes de transport, 25 opérateurs de mobilité et revendique plus de 12 millions de visiteurs uniques mensuels sur son application et son site Internet. Avec Mappy, RATP Smart Systems proposera aux métropoles et aux régions demandeuses une application de MaaS (Mobility-as-a-Service) clé en main et des solutions qui s’appuieront sur les actifs technologiques des deux sociétés.

«Avec Mappy, nous préfigurons la mobilité de demain. Ce que nous voulons, c’est être LE partenaire de référence des smart cities», confie Hiba Farès, Directrice en charge de l’Expérience Clients, des Services et du Marketing chez la RATP. «Si le secteur du MaaS est en plein développement, nous n’en sommes aujourd’hui qu’aux prémices… Tout reste à construire, à développer.»

«Un service MaaS ambitieux»

Dans le cadre de ce rachat, les services digitaux de la RATP intégreront une cartographie complète de la région Ile-de-France, un GPS piéton et vélo et les adresses de professionnels « autour de moi ». Quant à Mappy, il proposera une nouvelle offre voiture, parking relais et transports en commun. Les deux services permettront aux utilisateurs de réserver et de payer leurs trajets via l’application mobile.

«À travers cette alliance stratégique autour de la mobilité, c’est une nouvelle étape que franchit Mappy», commente Florence Leveel, directrice générale de Mappy. «Développer un service MaaS ambitieux nécessite d’articuler des expertises digitales et techniques, des datas, des solutions de paiement et de service après-vente… En rejoignant le groupe RATP, nous nous donnons toutes les chances de réaliser notre plein potentiel, de construire un service toujours plus innovant, de quoi donner un véritable coup d’accélérateur à notre développement.»

Pour le groupe Solocal, cette acquisition s’inscrit dans un plan de recentrage de ses métiers stratégique. «C’est avec beaucoup de fierté que nous cédons cet actif au groupe RATP qui devient, avec cet accord, un partenaire stratégique de long terme du groupe Solocal», commente Pierre Danon, PDG de Solocal. «Cette cession est conforme à notre stratégie de recentrage sur nos métiers stratégiques. Mappy continuera à être la solution cartographique et le calculateur d’itinéraires de notre site PagesJaunes et nos clients pourront continuer à bénéficier de la visibilité préférentielle sur le média Mappy.» Cet été, le groupe s’est déclaré en difficulté financière à cause de la pandémie liée au Covid-19.